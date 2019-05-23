Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным (4 новости) «НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации»

Капитал "ПриватБанка" составляет 147 млрд грн, а в стучае признания незаконной его национализации из него придется забрать 155 млрд грн, которые вложило государство, заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий. Соответственно, по его словам, из-за "дыры" в активах банк снова признаю неплатежеспособным. Если апелляционный суд отменит национализацию "ПриватБанка", он внось будет признан неплатежеспособным. Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве 23 мая, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал "ПриватБанка" 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн [которые вложило государство после национализации], будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", рассказал он.

По словам Чурия, в таком случае банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигаций внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будет иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", заявил замглавы НБУ.

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Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, Чурий назвал признание незаконными проверок НБУ перед национализацией "ПриватБанка".

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

За последний месяц суды вынесли несколько решений, касающихся "ПриватБанка". 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". Этот же суд отменил решение НБУ, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком. Печерский районный суд Киева 20 апреля разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации.

В НБУ с решениями судов не согласны и заявляли о намерениях их обжаловать. Минфин также намерен подавать апелляционные жалобы.

3 мая Хозяйственный суд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и "ПриватБанку", о недействительности договоров личного поручительства.