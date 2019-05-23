  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным
Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
· НБУ · Решение суда · Нацбанк
Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным

Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным (4 новости)

«НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации»

Капитал "ПриватБанка" составляет 147 млрд грн, а в стучае признания незаконной его национализации из него придется забрать 155 млрд грн, которые вложило государство, заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий. Соответственно, по его словам, из-за "дыры" в активах банк снова признаю неплатежеспособным. Если апелляционный суд отменит национализацию "ПриватБанка", он внось будет признан неплатежеспособным. Об этом заявил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве 23 мая, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы можем фантазировать, что может произойти в случае негативного решения апелляционного суда… Капитал "ПриватБанка" 147 млрд грн. Если отнять 155 млрд грн [которые вложило государство после национализации], будем иметь огромную дыру в капитале, точнее, в активах. И Нацбанк вновь признает банк неплатежеспособным", рассказал он.

По словам Чурия, в таком случае банк передадут Фонду гарантирования вкладов физлиц, который потребует у правительства облигаций внутреннего государственного займа для выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчикам, а Фонд в свою очередь придет за их монетизацией к Нацбанку.

"Будет иметь влияние и на валютный рынок, и на инфляцию", заявил замглавы НБУ.

НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию
НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию

Среди других судебных решений, которые ставят под сомнения способность Нацбанка отвечать за стабильность гривны и банковской системы, Чурий назвал признание незаконными проверок НБУ перед национализацией "ПриватБанка".

"ПриватБанк" крупнейший коммерческий банк в Украине был национализирован 19 декабря 2016 года.

За последний месяц суды вынесли несколько решений, касающихся "ПриватБанка". 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского о незаконности национализации "ПриватБанка". Этот же суд отменил решение НБУ, принятое в 2016 году, которое определяло список физических и юридических лиц, связанных с банком. Печерский районный суд Киева 20 апреля разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации.

В НБУ с решениями судов не согласны и заявляли о намерениях их обжаловать. Минфин также намерен подавать апелляционные жалобы.

3 мая Хозяйственный суд Киева объединил в одно все пять производств, открытых по искам Коломойского к НБУ и "ПриватБанку", о недействительности договоров личного поручительства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным»
Фото Отмена национализации ПриватБанка вынудит НБУ признать его неплатежеспособным
Фото В Нацбанке объяснили, чем грозит отмена национализации Приватбанка
Фото Если решение суда об отмене национализации "ПриватБанка" вступит в силу, НБУ будет вынужден вновь признать его неплатежеспособным – замглавы Нацбанка
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  23.05.19, 17:24 НБУ вынужден будет вновь признать неплатежеспособным ПриватБанк в случае реализации решении суда об отмене его национализации.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.19, 17:31 Если воплотят в жизнь решение суда об отмене национализации "Приватбанка", то Нацбанк и правительство Украины будут вынуждены отменить соответствующие решения. В таком случае "Приватбанк" должен будет…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 17:45 Если национализацию Приватбанка отменят, банк обязан будет вернуть правительству 155 млрд грн. На такую ​​сумму в 2016-м государство докапитализировало банк. "Мы можем фантазировать, что может произойти,…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро

Европейский инвестбанк выделил Украине 200 млн евро
Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных энергокомпаний противоречит идее европейского рынка, - экс-министр

Предложение субсидировать тарифы на электроэнергии для населения за счет частных…
НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию

НБУ отправил банк «Финансовая инициатива» на ликвидацию
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году

Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Валюта стремительно подорожала

Валюта стремительно подорожала
Курс НБУ на 23 мая: доллар – 26,30 грн, евро – 29,38 грн

Курс НБУ на 23 мая: доллар – 26,30 грн, евро…
Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации – популистские фантазии

Компенсация тарифов для населения за счет тепловой генерации – популистские…
Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома

Кабмин выделил 32 млн на аудит Укроборонпрома
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дениэл Крейг получил серьезную травму на сьёмках фильма про Джеймса Бонда

Дениэл Крейг получил серьезную травму на сьёмках фильма про Джеймса…
В Сенате США запросили для армии Украины $300 млн

В Сенате США запросили для армии Украины $300 млн
Коломойський про Портнова: він мені допомагає у дечому

Коломойський про Портнова: він мені допомагає у дечому
На книжной выставке в Полтаве показали бесценный экземпляр &quot;Энеиды&quot; Котляревского

На книжной выставке в Полтаве показали бесценный экземпляр "Энеиды" Котляревского
Брандт отказался переходить в Манчестер Юнайтед

Брандт отказался переходить в Манчестер Юнайтед
Эмбер Херд встретилась с украинским дизайнером в Каннах

Эмбер Херд встретилась с украинским дизайнером в Каннах
Вакарчук проведет съезд своего &quot;Голоса&quot; 7 июня

Вакарчук проведет съезд своего "Голоса" 7 июня
Мэй назначила нового лидера Палаты общин

Мэй назначила нового лидера Палаты общин
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.