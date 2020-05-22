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Отобрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата: Зеленский ответил на петицию

Отобрать Киево-Печерскую лавру у Московского патриархата: Зеленский ответил на петицию (4 новости)

«Петицию подписали 27,5 тысяч человек»

Президент Владимир Зеленский отреагировал на петицию с требованием забрать Киево-Печерскую лавру в Украинской православной церкви Московского патриархата.

В ответе президента сказано, что сейчас вопросами аренды лавры российской церковью занимается Кабинет министров. Об этом говорится на сайте главы государства.

"В соответствии с пунктом 5 статьи 116 Основного Закона Украины Кабинет Министров Украины осуществляет управление объектами государственной собственности.

Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере экономики по осуществлению в соответствии с законом управления объектами государственной собственности, в том числе корпоративными правами, делегирование в установленном законом порядке отдельных полномочий по управлению указанными объектами министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, определены Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" (абзац четвертый пункта 1 части первой статьи 20", - говорится в ответе.

Авторы петиции требуют у главы государства "прекратить использование Киево-Печерской лавры Украинской православной церковью Московского патриархата путем расторжения договора аренды и передать Киево-Печерскую лавру в использование Православной Церкви Украины".

Петиция уже набрала 27,5 тыс. подписей, чего достаточно для рассмотрения этого вопроса президентом.

Петицию относительно Киево-Печерской лавры к президенту Владимиру Зеленскому зарегистрировал 15 апреля Алексей Кравчук. Автор и подписанты считают, что иерархов Русской церкви неоднократно замечали в высказываниях и действиях, направленных против украинского народа. Перечисляют более 20 случаев, которые возмутили их.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.05.20, 17:33 Боксер попросил подписать соответствующую петицию
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.20, 20:11 Петицию подписали 27,5 тысяч человек.
Sport.ua Sport.ua  ·  22.05.20, 21:12 Чемпион мира призывает подписать петицию к Президенту Украины
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