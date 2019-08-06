Отопительный сезон в Одессе под угрозой срыва — "Нафтогаз"

В "Нафтогазе" заявили, что в Одессе на грани срыва оказался предстоящий отопительный сезон. Об этом сообщает пресс-служба компании. Подобная ситуация сложилась из-за большой задолженности местных теплоснабжающих компаний перед "Нафтогазом". Так, в целом задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" составляет почти 1,7 млрд гривен. Долг первой достиг 840,9 млн гривен, а предоставленный график погашения задолженности ТЭЦ покрывает лишь 74%. "Для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем покупать газ у "Нафтогаза", Одесская ТЭЦ должна оплатить не менее, чем 161,0 млн грн", – сообщили в пресс-службе. КП "Теплоснабжение города Одессы" должно "Нафтогазу" 836 млн гривен. Предприятию необходимо оплатить не менее 222,4 млн грн. В "Нафтогазе" призвали Фонду государственного имущества и местную власть принять неотложные меры, чтобы теплоснабжающие предприятия города смогли погасить долги и выполнить условия своих контрактов с компанией. Как ранее сообщал Фокус: Нафтогаз назвал новую цену на газ для населения. Она составляет 5 990 грн за тысячу куб. м без учета НДС и стоимости доставки, что на 245 грн ниже действовавшей в апреле. Также компании нужен миллиард долларов для закачки газа на отопительный сезон. Андрей Коболев сообщил, что НАК нужно закачать в подземные хранилища 20 миллиардов кубометров газа