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Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский

Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский (5 новостей)

«Владимир Зеленский не допустит повторения событий прошлого года в Смеле»

Отопительный сезон в Смеле не будет сорван, и в домах жителей города будет тепло. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области, на которой, в частности, обсуждалась проблема задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за потребленный газ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы все обязательно сделаем, как вернемся в Киев", - подчеркнул Президент.

Ранее в НАК "Нафтогаз" заявили, что бездействие коммунальщиков и местных властей снова ставит под угрозу теплоснабжение города Смела.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Городской Дозор Городской Дозор  ·  31.07.19, 17:43 В 77% жилых домов Харькова внутридомовые сети холодного водоснабжения подготовлены к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.07.19, 18:43 Предстоящий отопительный сезон в Смеле Черкасской области сорван не будет, и в домах жителей города будет тепло, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.
Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 18:43 Владимир Зеленский не допустит повторения событий прошлого года в Смеле.
ТСН ТСН  ·  31.07.19, 18:58 По словам президента, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации.
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