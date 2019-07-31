Отопительный сезон в Смеле сорван не будет - Зеленский (5 новостей) «Владимир Зеленский не допустит повторения событий прошлого года в Смеле»

Отопительный сезон в Смеле не будет сорван, и в домах жителей города будет тепло. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями общественности и власти Черкасской области, на которой, в частности, обсуждалась проблема задолженности теплоснабжающих предприятий Смелы за потребленный газ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы со своей стороны гарантируем вам, что никто не сорвет отопительный сезон. Тепло будет, правоохранительные органы разберутся в этой ситуации. Мы все обязательно сделаем, как вернемся в Киев", - подчеркнул Президент.

Ранее в НАК "Нафтогаз" заявили, что бездействие коммунальщиков и местных властей снова ставит под угрозу теплоснабжение города Смела.