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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:15
Отошел в вечность известный львовянин Маркиян Иващишин

Отошел в вечность известный львовянин Маркиян Иващишин (9 новостей)

«Он был одним из основателей художественного объединения "Дзига"»

На 53-м году жизни скончался львовский политический и общественный деятель Маркиян Иващишин, В 1990 году он стал одним из организаторов студенческой голодовки в Киеве, известной как "Революция на граните".21 мая во Львове скоропостижно скончался известный политический и общественный деятель, предприниматель, основатель арт-центра "Дзиґа" Маркиян Иващишин. Об этом во время сессии Львовского областного совета сообщил его председатель Александр Ганущин, пишет Zaxid.net.

Издание информирует, что Иващишину внезапно стало плохо, он упал на тротуаре возле своего дома и умер. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

Иващишину было 52 года.

Он известен как соорганизатор (вместе с Олесем Донием) студенческой голодовки в Киеве, которая длилась со 2-го по 17 октября 1990 года и вошла в историю как "Революция на граните". Около 300 молодых людей разбили палаточный городок на площади Октябрьской Революции (ныне Майдан Незалежности), требуя не допустить подписания Украиной нового Союзного договора, национализировать имущество КПУ и комсомола и отправить в отставку председателя Совета министров УССР Виталия Масола. Спустя 15 дней Верховная Рада удовлетворила требования митингующих.

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Иващишин в 1993 году основал во Львове арт-центр "Дзиґа", который проводит музыкальные и литературные фестивали, выставки и перформансы.

В 2000 году вместе с Донием и Владимиром Чемерисом Иващишин основал общественный комитет "За правду!", ставший одним из организаторов кампании "Украина без Кучмы".

В 2004 году при его участии была создана Общественная инициатива "Пора", которая принимала активное участие в Оранжевой революции.

Обновлено в 17:52 О его смерти пишут близкие, друзья и известные львовяне в социальных сетях, выражая слова сочувствия.

Обновлено в 18:15 Сегодня, 21 мая, ушел из жизни известный львовянин, основатель "Художественного объединения "Дзига", общественный, политический и культурный деятель Маркиян Иващишин. Об этом сообщил Львовский горсовет. "Маркиян был одним из тех, благодаря которым Львов является Львовом. Боль. Сочувствие друзьям и

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Газета День Газета День  ·  21.05.19, 16:26 Сегодня скоропостижно скончался директор и основатель "Художественного объединения" Дзига "Маркиян Иващишин. Об этом сегодня во время сессии сообщил председатель Львовского областного совета Александр…
ТСН ТСН  ·  21.05.19, 16:32 Он был одним из основателей художественного объединения "Дзига".
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  21.05.19, 16:42 Сегодня, на 53 году жизни, скончался один из лидеров «Революции на граните» 1990 года, львовянин Маркиян Иващишин.
УНН УНН  ·  21.05.19, 16:49 Во Львове умер один из лидеров "революции на граните" и основатель "Дзиги" Маркиян Иващишин. Об этом сообщили во время сессии Львовского областного совета, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".Маркиян…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  21.05.19, 16:51 Во Львове умер известный общественный деятель, основатель художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващинин. Он также был одним из лидеров "Революции на граните" в Киеве. О его смерти сообщил председатель…
Канал 112 Канал 112  ·  21.05.19, 17:12 Во вторник, 21 мая, во Львове умер украинский общественный, политический и культурный деятель, предприниматель, основатель арт-центра "Дзыга", один из лидеров "Революции на граните" 1990 Маркиян Иващишин.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  21.05.19, 17:52 Во Львове умер один из лидеров "Революции на граните" и основатель художественного объединения "Дзыга" Маркиян Иващишин. О его смерти пишут близкие, друзья и известные львовяне в социальных сетях, выражая…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  21.05.19, 18:15 Сегодня, 21 мая, ушел из жизни известный львовянин, основатель "Художественного объединения "Дзига", общественный, политический и культурный деятель Маркиян Иващишин. Об этом сообщил Львовский горсовет.…
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