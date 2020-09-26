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Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181

Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181 (4 новости)

«56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении»

24–25 сентября в лечебные учреждения Коломыи с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратился 181 человек, питавшийся в столовой ООО "Леони".В Коломые Ивано-Франковской области 56 человек госпитализированы и 125 находятся на амбулаторном лечении после того, как посетили столовую ООО "Леони". Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего 24 25 сентября за помощью в лечебные учреждения города обратился 181 человек, посещавших столовую. Сейчас в заведении проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, говорится в сообщении.

По данным на 24 сентября, число пострадавших составляло 101 человек.

ООО "Леони" представительство одноименной зарубежной компании. В Украине производит электронику для автомобильной промышленности.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181»
Фото Отравление в столовой завода Коломыи: количество пострадавших выросло до более 180 человек
Фото Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181
Фото Отравление в Коломые: Число пострадавших возросло до 181
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.09.20, 07:18 В больницу попали 56 человек
Униан Униан  ·  26.09.20, 09:58 56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 10:43 В Коломые Ивано-Франковской области от острой кишечной инфекции пострадал уже 181 человек. При этом госпитализированы 56 человек.Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям."В период…
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