Отравление в Ивано-Франковской области: число пострадавших возросло до 181 (4 новости) «56 человек госпитализированы и 125 человек находятся на амбулаторном лечении»

24–25 сентября в лечебные учреждения Коломыи с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция" обратился 181 человек, питавшийся в столовой ООО "Леони".В Коломые Ивано-Франковской области 56 человек госпитализированы и 125 находятся на амбулаторном лечении после того, как посетили столовую ООО "Леони". Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Всего 24 25 сентября за помощью в лечебные учреждения города обратился 181 человек, посещавших столовую. Сейчас в заведении проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, говорится в сообщении.

По данным на 24 сентября, число пострадавших составляло 101 человек.

ООО "Леони" представительство одноименной зарубежной компании. В Украине производит электронику для автомобильной промышленности.

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