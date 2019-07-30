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Политика
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 01:10
"Отрицает реальность": в ГБР 11 производств, где фигурирует Порошенко

"Отрицает реальность": в ГБР 11 производств, где фигурирует Порошенко (6 новостей)

«Глава Госбюро расследований Роман Труба утверждает, что экс-президент противоречит сам себе»

Пятый президент Украины Петр Порошенко проходит как свидетель в двух производствах ГБР, потому против него не может быть каких-либо обвинений. Об этом стало известно из опубликованного в блоге на "Украинской правде" заявления адвоката Порошенко Игоря Голованя, которое он сделал в ответ на утверждение директора ГБР Романа Трубы о том, что пятый президент фигурирует в 11 уголовных производствах.

"Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - подчеркнул защитник Порошенко.

По словам адвоката, его клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11.

Также Головань сообщил, что работники ГБР не предоставляют никакой информации о производствах, в которых фигурирует Порошенко, ссылаясь на отсутствие у адвокатов политика статуса защитников.

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Головань обратил на неспособность директора ГБР навести порядок в его ведомстве.

"Тот (Труба - ред.) может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемой учреждении и разобраться, кто же там организует утечки информации", - отметил Головань.

Ранее глава ГБР Роман Труба подтвердил, что пятый президент Украины Петр Порошенко фигурирует в 11 производствах, открытых Государственным бюро расследований. 

Обновлено в 00:39 "Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля", - подчеркнул защитник Порошенко.

Обновлено в 01:10 Адвокат экс-президента Игорь Головань пояснил, что на сегодня имеет информацию только о том, что Порошенко является свидетелем в двух производствах.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Facenews Facenews  ·  30.07.19, 21:28 Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал интервью пятого президента Петра Порошенко, заявив, что тот "уперто отрицает реальность". Об этом Труба написал в Telegram."Порошенко…
Униан Униан  ·  30.07.19, 21:52 Глава Госбюро расследований Роман Труба утверждает, что экс-президент противоречит сам себе.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  30.07.19, 22:12 Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань опроверг информацию об уголовных производствах, якобы открытых в отношении Порошенко. Об этом он написал в блоге на УП в ответ на заявление директора…
Украинская правда Украинская правда  ·  30.07.19, 22:38 Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань ответил на реплику директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о якобы 11 уголовных производствах по Петру Порошенко.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  31.07.19, 01:10 Адвокат экс-президента Игорь Головань пояснил, что на сегодня имеет информацию только о том, что Порошенко является свидетелем в двух производствах.
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