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Отставка Гройсмана: Решил красиво уйти, но пересидит в Кабмине досрочные выборы Верховной Рады

Отставка Гройсмана: Решил красиво уйти, но пересидит в Кабмине досрочные выборы Верховной Рады (4 новости)

«Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении пойти в отставку»

Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства.

Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что 22 мая, после очередного заседания правительства, намерен подать в отставку. Об этом он сообщил в понедельник, 20 мая, на брифинге в столице Украины. Гройсман пошел на этот шаг после того, как ранее в тот же день новый президент страны Владимир Заленский во время инаугурационной речи призвал украинский кабинет министров уйти в отставку. "Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - отметил Владимир Гройсман. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский, обращаясь к членам правительства. Он также объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко усмотрел в заявлении премьер-министра об отставке политический расчет. "Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны, - написал он в Twitter. - Верховная Рада идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Голос.UA Голос.UA  ·  20.05.19, 17:40 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку со среды, 22 мая. Об этом пишет Страна. "Президент сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все, что произойдет дальше",…
Канал 112 Канал 112  ·  20.05.19, 17:41 Президент Украины Владимир Зеленский, призвав правительство уйти в отставку, взял на себя всю ответственность за будущие вызовы. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  20.05.19, 19:46 Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении пойти в отставку.
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