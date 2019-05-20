Отставка Гройсмана: Решил красиво уйти, но пересидит в Кабмине досрочные выборы Верховной Рады

Украинский премьер пообещал уйти в отставку после ближайшего заседания правительства.

Владимир Гройсман заявил об этом после того, как новый президент Владимир Зеленский призвал кабинет министров сложить полномочия.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил, что 22 мая, после очередного заседания правительства, намерен подать в отставку. Об этом он сообщил в понедельник, 20 мая, на брифинге в столице Украины. Гройсман пошел на этот шаг после того, как ранее в тот же день новый президент страны Владимир Заленский во время инаугурационной речи призвал украинский кабинет министров уйти в отставку. "Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - отметил Владимир Гройсман. "Вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах", - заявил Зеленский, обращаясь к членам правительства. Он также объявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко усмотрел в заявлении премьер-министра об отставке политический расчет. "Не могу назвать решение Гройсмана уйти в отставку взвешенным и полезным для страны, - написал он в Twitter. - Верховная Рада идет на выборы, Президент только принимает дела. И в это время правительство должно было бы обеспечить экономическую стабильность и безопасность на время выборов. Однако победили эмоции и политический расчет". Эта новость также на сайте Deutsche Welle.