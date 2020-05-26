Отвезли на кладбище и вымогали деньги: в Черкасской области копов подозревают в насилии (3 новости) «Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы»

В Черкасской области двоих полицейских подозревают издевательствах и вымогательстве денег с местного жителя, которого они угрожали обвинениями за вымышленное преступление.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, следствие по этому уголовному производству уже завершено, а материалы направлены в суд.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении двух полицейских одного из отделов полиции в Черкасской области. Их обвиняют в разбое, совершенном по предварительному сговору, превышении власти или служебных полномочий, которые сопровождались насилием, и вымогательстве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Во время следствия выяснилось, что полицейские задержали местного жителя за якобы совершение им уголовного правонарушения – они отобрали у него личные вещи и отвезли на кладбище. Там его избили, требуя взятки, чтобы не привлекать к ответственности за преступление, которого он не совершал.

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит лишения...