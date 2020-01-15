Овьедо объявил о трансфере Лунина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вторую часть сезона проведет в клубе "Овьедо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Футболист, чей контракт принадлежит мадридскому "Реалу", начинал сезон в "Вальядолиде", где не смог пробиться в основной состав. Ради игровой практики Андрей Лунин перебрался в Сегунду в "Овьедо", где ему гарантируют время на поле.
Добавим, что "Овьедо" занимает 17 место в Сегунде.
Обновлено в 12:53 Андрей Лунин прокомментировал свой трансфер в Овьедо.
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