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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:59
Овьедо объявил о трансфере Лунина

Овьедо объявил о трансфере Лунина (12 новостей)

«Вратарь продолжит карьеру в клубе Сегунды»

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вторую часть сезона проведет в клубе "Овьедо". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Футболист, чей контракт принадлежит мадридскому "Реалу", начинал сезон в "Вальядолиде", где не смог пробиться в основной состав. Ради игровой практики Андрей Лунин перебрался в Сегунду в "Овьедо", где ему гарантируют время на поле.

Добавим, что "Овьедо" занимает 17 место в Сегунде.

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Обновлено в 12:53 Андрей Лунин прокомментировал свой трансфер в Овьедо.

Обновлено в 12:59 Вратарь перешел в «Овьедо» на правах аренды

ФОТО К НОВОСТИ: «Овьедо объявил о трансфере Лунина»
Фото Овьедо объявил о трансфере Лунина
Фото Вратарь сборной Украины перешел в испанский "Овьедо"
Фото ВИДЕО. Лунин начал тренироваться с Овьедо. Он может дебютировать 16 января
Фото Лунин дал первый комментарий после перехода в Овьедо
Фото Лунин подписал контракт с Овьедо
Фото Андрей ЛУНИН: «Хочу помочь Овьедо и расти вместе с командой»
Фото "Хочу помочь": Лунин рассказал о переходе в Овьедо
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  15.01.20, 11:51 Вратарь продолжит карьеру в клубе Сегунды.
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Гордон Гордон  ·  15.01.20, 11:56 Украинский вратарь Андрей Лунин будет играть за испанский "Овьедо" на правах аренды до конца сезона 2019/20.Голкипер сборной Украины Андрей Лунин перешел из мадридского "Реала" в "Овьедо" на правах аренды,…
Sport.ua Sport.ua  ·  15.01.20, 12:03 Украинский голкипер приступил к занятиям с новым клубом
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.01.20, 12:05 Украинский вратарь Андрей Лунин прокомментировал свой трансфер в Овьедо.  "Хочу помочь команде и расти вместе с Овьедо", – сказал Лунин.  Сообщается, что больше игрок не будет…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.01.20, 12:06 "Реал" и "Вальядолид" договорились о досрочном разрыве контракта украинского вратаря Андрея Лунина. Игрок уже прибыл в Овьедо для подписания контракта. Клуб объявил о его аренде. В составе "Вальядолида"…
Sport.ua Sport.ua  ·  15.01.20, 12:20 Украинский вратарь поделился ожиданиями от перехода в испанский клуб
Terrikon Terrikon  ·  15.01.20, 12:30 20-летний голкипер будет выступать за команду из столицы провинции Астурия до конца сезона.
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Телеграф Телеграф  ·  15.01.20, 12:53 Андрей Лунин прокомментировал свой трансфер в Овьедо.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.20, 12:59 Вратарь перешел в «Овьедо» на правах аренды
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