Ожидаем, что новый Кабмин до 15 сентября внесет проект бюджета на 20-й год, - Гетманцев (4 новости) «В партии Слуга народа надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о…»

Будущий нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сказал, что в партии ожидают подачи проекта госбюджета на 2020 год в парламент до 15 сентября, как предусмотрено законодательством.В партии "Слуга народа" ожидают, что новый Кабинет министров вовремя подаст в Верховную Раду IX созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Об этом агентству "Интерфак-Украина" 3 августа сообщил будущий нардеп от этой партии Даниил Гетманцев.

"До 15 сентября ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", сказал он.

Согласно законодательству, правительство должно подавать проект госбюджета до 15 сентября.