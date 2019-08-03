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Экономика и финансы
Гордон Гордон ·
· Депутат · Парламент · Кабинет Министров Украины
Ожидаем, что новый Кабмин до 15 сентября внесет проект бюджета на 20-й год, - Гетманцев

Ожидаем, что новый Кабмин до 15 сентября внесет проект бюджета на 20-й год, - Гетманцев (4 новости)

«В партии Слуга народа надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о…»

Будущий нардеп от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сказал, что в партии ожидают подачи проекта госбюджета на 2020 год в парламент до 15 сентября, как предусмотрено законодательством.В партии "Слуга народа" ожидают, что новый Кабинет министров вовремя подаст в Верховную Раду IX созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год. Об этом агентству "Интерфак-Украина" 3 августа сообщил будущий нардеп от этой партии Даниил Гетманцев.

"До 15 сентября ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет", сказал он.

Согласно законодательству, правительство должно подавать проект госбюджета до 15 сентября.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  03.08.19, 13:08 В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.
Капитал Капитал  ·  03.08.19, 13:20 В партии «Слуга народа» надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  03.08.19, 13:38 В партии "Слуга народа" надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.
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