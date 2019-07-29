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Ожоги и следы насилия: Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд

Ожоги и следы насилия: Джонни Депп представил доказательства нападений Эмбер Херд (3 новости)

«Голливудский актер Джонни Депп продолжает попадать в скандальные новости из-за судебной тяжбы с Херд»

Голливудский актер Джонни Депп пострадал от нападения экс-жены актрисы Эмбер Херд.

Актер предоставил одному австралийскому суду снимки, где он предстает травмированным после нападения бывшей возлюбленной 4 года назад.

На снимке Депп лежит на больничных носилках в солнцезащитных очках. У знаменитости перевязанный палец, а на щеке большой ожог.

По словам Джонни, бывшая жена затушила о его лицо сигарету и бросила в него бутылку, которая ранила палец. Это произошло во время драки супругов в марте 2015 года в Австралии.

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Депп говорит, что Херд напала на него после того, как они начали обсуждать брачный контракт. Из-за этого актриса разозлилась, запустила в мужчину бутылку и затушила сигарету о его щеку.

Адвокаты Херд заявляют, что фотография и обвинения абсурдны, оскорбительны и категорически не соответствуют действительности.

Недавно адвокаты Джонни Деппа вызвали в суд инженера Илона Маска. Он должен дать показания об избиении экс-жены Деппа актрисы Эмбер Херд в мае 2016 года.

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.07.19, 19:37 Голливудский актер Джонни Депп продолжает попадать в скандальные новости из-за судебной тяжбы с Херд. После ее обвинений в домашнем насилии, знаменитый ловелас решил предоставить доказательства, что на…
Телеграф Телеграф  ·  29.07.19, 20:55 Голливудский актер Джонни Депп продолжает попадать в скандальные новости из-за судебной тяжбы с Херд.
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