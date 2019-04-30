Озвученные Медведчуку и Бойко предложения РФ по газу актуальны для новой власти Украины - Медведев (6 новостей) «Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что все российские предложения о прямых поставках газа Украине, которые были озвучены на встрече с…»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев решил напомнить новой власти в Украине о "предложениях" относительно прямых поставок газа. Их он обсуждал с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком во время их скандальной поездки в Москву.

Российский премьер отмечает, что "переговоры" остаются в силе, пишет "Интерфакс-Украина". Он также заявил, что они "могут быть применены к новому украинскому руководству".

"Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, могут быть применены и к новой власти. Было бы желание", – считает Медведев.

По его утверждениям, "Россия ничего не меняет в своей позиции".

Переговоры не останавливаются: власти Украины намекнули, на кого готовы…

Дело не в том, кто победил – это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или наоборот не работать, – сказал он.

Отметим, ГБР открыло дело из-за полета Бойко и Медведчука в Москву. Бойко и Медведчук могли пересечь границу с Россией незаконно. Но дела открыты не лично против политиков, а против работников Государственной пограничной и Государственной авиационной служб. Ведь именно эти службы могли дать согласие на авиаперелет политиков в РФ.

Что известно о полете Бойко и Медведчука в Россию? Несмотря на то, что Россия аннексировала Крым и разожгла войну на Донбассе, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко летал в РФ на встречу с российским премьером Дмитрием Медведевым. Вместе с Бойко летал и Виктор Медведчук – кум президента России Владимира Путина и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Бойко с Медведчуком говорят, что летали в Россию на так называемые экономические переговоры. На этих переговорах Бойко назвал отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для нашего государства. А еще Бойко сказал, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту газа". Эти так называемые переговоры вызвали в Украине волну возмущения – как официального, так и неофициального. В частности, министр внутренних дел Арсен Аваков назвал их "явным манипулятивным влиянием пророссийских сил".

Обновлено в 18:36 "Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване.

Обновлено в 19:03 Премьер РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что все российские предложения по прямым поставкам газа Украине, прозвучавшие ранее на его встрече с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и Юрием Бойко остаются в силе. "Эти предложения остаются на столе и применимы к новому украинскому руководству", - сказал Д.Медведев, отвечая на вопросы журналистов в Ереване. «Мы ничего не меняем в своей позиции, дело не в том, кто победил - это выбор украинского народа, а дело в том, как дальше работать или, наоборот, не работать", - заявил Медведев. "Поэтому все те предложения, которые были сделаны во время общения с моим участием с нашими коллегами с Украины, они, естественно, применимы и к новым властям. Было бы желание", - подчеркнул Д.Медведев. Как сообщалось, 22 марта Ю.Бойко и В.Медведчук осуществили поездку в Москву на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Алексеем Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа. Тогда же А.Миллер утверждал, что при восстановлении "Нафтогазом" прямых закупок газа у "Газпрома" цена на газ для конечного потребителя Украины будет на четверть ниже нынешнего уровня цен.