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Озвучивала "Микки Маус", "Утиные истории", "Симпсоны" - умерла актриса студии Disney

Озвучивала "Микки Маус", "Утиные истории", "Симпсоны" - умерла актриса студии Disney (4 новости)

«Американская актриса Расси Тейлор, озвучившая героиню мультфильмов Минни Маус, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба компании Уолт Дисней»

В США умерла актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала Минни Маус в мультфильмах Disney.

Расси Тейлор было 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании The Walt Disney Company в Twitter.

"Минни Маус потеряла свой голос после смерти Расси Тейлор. За последние 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы по всему миру. Это партнерство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси - легендой Disney, которую любили поклонники со всего мира", - говорится в заявлении.

Актриса умерла в своем доме в штате Калифорния, причину смерти пока не называют.

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We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw

Disney (@Disney) 27 липня 2019 р. Тейлор родилась в Кембридже, штат Массачусетс, 4 мая 1944 года. Карьеру актрисы начала в 1980 году. Через шесть лет она стала озвучивать Минни Маус. Чтобы получить эту роль, она участвовала в прослушивании вместе с еще 200 претендентками.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.07.19, 16:40 Американская актриса Расси Тейлор, озвучившая героиню мультфильмов Минни Маус, скончалась в возрасте 75 лет, сообщает пресс-служба компании "Уолт Дисней".
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