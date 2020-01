Рок-легенда Оззи Осборн готовится к выпуску нового альбома Ordinary Man и не прекращает удивлять меломанов новинками своего творчества. Один из треков артист неожиданно записал с Элтоном Джоном.

Интересно, что с королем поп-музыки Оззи Осборн записал главный трек своей пластинки. Дуэтная песня Ordinary Man появилась на ютуб-канале певца 9 января и сразу же привлекла внимание всего мира. Все потому, что в композиции гармонично соединились манера пения рок-легенды Оззи Осборна и знаменитого поп-вокалиста Элтона Джона.

Все просто сошлось. Slash - мой добрый друг, как и Элтон. Когда я написал Ordinary Man, трек напомнил мне старую песню Элтона, и я сказал : "Интересно, спел бы он в дуэте со мной?". Мы спросили, и вот, Элтон Джон согласился, исполняет свою вокальную партию и играет на фортепиано в песне, – поделился Оззи Осборн.

Премьера студийного альбома запланирована на январь 2020 года. Согласно анонсу, Ordinary Man содержит 11 оригинальных песен, созданных Оззи Осборном в течение 9-летней паузы. В дуэте с легендарным рок-артистом спели не только Элтон Джон, но и группа Guns N 'Roses и певец Slash. А вот в записи треков приняли участие знаменитые музыканты Дафф Макаган и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит.

Слушайте новую песню Оззи Осборна и Элтона Джона Ordinary Man: аудио

Оззи Осборн и Элтон Джон – Ordinary Man: текст песни

I was unprepared for fame Then everybody knew my name No more lonely nights it’s all for you I have traveled many miles I’ve seen tears and I’ve seen smiles Just remember that it’s all for you

Don’t forget me as the colors fade When the lights go down it’s just an empty stage Ok Yes I’ve been a bad guy Been higher than the blue sky And the truth is I don’t wanna die an ordinary man I made momma cry Don’t know why I’m still alive Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Many times I lost control They tried to kill my rock n roll Just remember I’m still here for you

I don’t wanna say goodbye When I do you’ll be alright After all I did it all for you

Don’t forget me as the colors fade When the lights go down it’s just an empty stage Ok Yes I’ve been a bad guy Been higher than the blue sky And the truth is I don’t wanna die an ordinary man I made momma cry Don’t know why I’m still alive Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man

Yes I’ve been a bad guy Been higher than the blue sky And the truth is I don’t wanna die an ordinary man I made momma cry Don’t know why I’m still alive Yes the truth is I don’t wanna die an ordinary man