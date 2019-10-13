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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:27
· НАТО · Политическая сила · Делегация Вооруженных Сил · Делегация
ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров

ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров (10 новостей)

«Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров»

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО добилась отклонения противоречивого доклада о санкциях против государств-агрессоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политической силы "Слуга народа" в Facebook.

Как сообщается, на основании замечаний делегации Украины впервые за 22 года ПА НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против государств-агрессоров.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", - заявил глава украинской делегации Егор Чернев.

Кроме того, глава делегации Украины в ПА НАТО на своей странице в Facebook рассказал, что украинские представители добавили несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с Россией, а также в доклад по Украине. Также украинская делегация встретилась с главой ассамблеи Меделин Мун и обсудила вопросы, касающиеся проведения следующего заседания ПА НАТО в Киеве.

План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон
План действий по членству в НАТО для Украины: Порошенко летит в Лондон

Обновлено в 14:15 Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров.

Обновлено в 14:27 Заседание ПА НАТО проходит в Лондоне в Великобритании. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.

ФОТО К НОВОСТИ: «ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров»
Фото После выступления Украины НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях на Россию
Фото ПА НАТО отклонила противоречивый доклад о санкциях против агрессоров
Фото В НАТО отклонили доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний украинской делегации
Фото Беспрецедентное решение: ПА НАТО отклонила сомнительный доклад о санкциях против России
Фото В "Слуге народа" сообщили об отклонении ПА НАТО доклада о санкциях
Фото Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о санкциях против стран-агрессоров после замечаний Украины
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.10.19, 13:15 Парламентская ассамблея НАТО отклонила доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации.Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии "Слуга…
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УНН УНН  ·  13.10.19, 13:36 Впервые за 22 года Парламентская ассамблея НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против стран-агрессоров на основании замечаний украинской делегации. Об этом…
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