ПА НАТО отклонила доклад об экономических санкциях против стран-агрессоров (10 новостей) «Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров»

Украинская делегация в Парламентской ассамблее НАТО добилась отклонения противоречивого доклада о санкциях против государств-агрессоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политической силы "Слуга народа" в Facebook.

Как сообщается, на основании замечаний делегации Украины впервые за 22 года ПА НАТО отклонила наиболее противоречивый доклад о применении экономических санкций против государств-агрессоров.

"Мы настаиваем на продлении санкций против России, потому что это действенный инструмент давления на страну-агрессора. Санкции имеют накопительный эффект, они обязательно сыграют свою важную роль по изменению режима Путина. В будущем это откроет путь к возвращению оккупированных Крыма и Донбасса в Украину", - заявил глава украинской делегации Егор Чернев.

Кроме того, глава делегации Украины в ПА НАТО на своей странице в Facebook рассказал, что украинские представители добавили несколько поправок в доклад об отношениях НАТО с Россией, а также в доклад по Украине. Также украинская делегация встретилась с главой ассамблеи Меделин Мун и обсудила вопросы, касающиеся проведения следующего заседания ПА НАТО в Киеве.

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Обновлено в 14:15 Украинцы в ПА НАТО добились отклонения сомнительного доклада о санкциях против стран-агрессоров.

Обновлено в 14:27 Заседание ПА НАТО проходит в Лондоне в Великобритании. В нем участвуют члены национальных парламентов 29 стран НАТО, а также стран-партнеров.