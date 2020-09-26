Падение Ан-26 под Харьковом: на трассе возникли пробки

На месте катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области найдены "черные ящики". Об этом сообщает командование ВВС Украины на Facebook.
"Найдены бортовые самописцы, они уцелели, но их еще не удалено с самолета", - говорится в сообщении.
На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.
От ГосЧС привлечено 62 человека и 10 ед. техники.
Также работают психологи данной службы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб.
Организовано место для размещения родственников, им оказывается медицинская и психологическая помощь.
Как уточняет командование ВВС, на борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было.
В результате авиационной катастрофы 22 человека погибли, 2 — г...