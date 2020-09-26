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Падение Ан-26 под Харьковом: на трассе возникли пробки (3 новости) «Дорожники призвали водителей не причинять вреда спасателям и полиции, которые выполняют свою работу на месте аварии»

На месте катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области найдены "черные ящики". Об этом сообщает командование ВВС Украины на Facebook.

"Найдены бортовые самописцы, они уцелели, но их еще не удалено с самолета", - говорится в сообщении.

На месте катастрофы продолжаются поисковые работы, ведутся следственные действия, работает специальная комиссия военных инженеров, которая будет устанавливать причины катастрофы.

От ГосЧС привлечено 62 человека и 10 ед. техники.

Также работают психологи данной службы. Район оцеплен, на месте создан оперативный штаб.

Организовано место для размещения родственников, им оказывается медицинская и психологическая помощь.

Как уточняет командование ВВС, на борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов. Курсант Харченко Александр Владимирович в последний момент не был допущен к полету. Его на борту не было.

В результате авиационной катастрофы 22 человека погибли, 2 — г...