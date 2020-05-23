Падение пассажирского самолета в Пакистане: появилось видео момента катастрофы (5 новостей и 1 видео) «На борту случайно была почти сотня людей»

В результате крушения самолета в Карачи в Пакистане погибли 97 человек, двое находившихся на борту выжили. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заявление органов здравоохранения и властей страны.

Как рассказали в департаменте здравоохранения провинции Синд, к настоящему моменту обнаружены тела всех погибших пассажиров и членов экипажа, установлены личности 19 человек.

Два находившихся на борту человека выжили. Оба пациента госпитализированы с ожогами, есть несколько переломов, но они в стабильном состоянии. Всего на борту находился 91 пассажир и восемь членов экипажа.

Как минимум 11 жителей района, где произошло крушение, получили ранения и травмы, в основном это женщины, поскольку инцидент произошел прямо во время пятничной молитвы, мужчин не было дома. В результате крушения разрушены несколько домов.

Спасательная операция шла всю ночь и продолжается в субботу, 23 мая, утром.

Министр авиации Пакистана Гулам Хан заявил, что командир лайнера был о...

Обновлено в 17:35 Катастрофу самолета зафиксировала камера наблюдения. Видео в твиттере обнародовала пакистанская журналистка Гарида Фаруки.

Обновлено в 18:36 Погибли 105 человек