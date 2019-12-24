KAZKA впервые решила поработать с клипмейкером Аланом Бадоевым. Понять их стремление можно, поскольку текст песни очень откровенный, а Бадоев специалист в создании сексуальных видеорядов, как говорится, “на грани”.

Несмотря на то, что сама музыка в композиции “Палала” достаточно сдержанная, внутри текста пылают страсти, извергаются вулканы чувств, любовь пьется бокалами. В общем, со стороны юной девицы творятся глупости несусветные, которым она не в состоянии противится. А что, так оно в жизни и бывает.

https://www.youtube.com/watch?v=3H5o-_0iDTE

Другой вопрос, кто из девиц как из этой страсти выходит. Кому-то такая история и всю жизнь может под откос пустить. Так и есть, если дочитать текст песни до конца, то, как часто бывает в украинских народных песнях, финал у истории неутешительный: “Серденько дівоче та й до тла згораєш. А я не гуляла, я й не дівувала, розкоші кохання так і не пізнала”.

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Короче, все эти вулканы, молнии и страсти доверили Алану Бадоеву. Он все сделал, с точки зрения качества картинки и постановки, хорошо, вот только от просмотра видео остается ощущение некой липкости, чувства немытых рук.

Вряд ли история про страсть юной девушки должна иметь такое послевкусие, ведь влюбленность подобного рода на первом этапе подобна атомному реактору, и остановить реакцию не в силах ничто, иначе разнесет все, как говориться “вдребезги пополам”. Но это чистая энергия, в этой силище есть все, кроме грязи. Грязь придет позже, вместе с осознанием происходящего и реакцией среды.

А в клипе на песню “Плакала” ты почему-то видишь не страсть, а похоть и безразличие. Какие-то темнокожие пальцы влезают в рот главной героини, какие-то бездушные тела трутся об распаренную неприбранную Сашеньку Зарицкую, и в этот момент ты вспоминаешь сюжеты из средненького такого порно, в котором, видимо, тоже, как и в клипе Бадоева, решают вопросы расового равенства и свободы выбора партнера.

В любом смелом высказывание на эротическую тему должна быть красота. Вон сколько Мадонна эпатировала публику, сколько видео на грани сняла, взять тот же клип на композицию Jastify My Love, там и обнаженка и садо-мазо и бисексуальная тематика, но блин, красиво же как. И главное, когда Мадонна впивается в губы своего партнера, ее страсти веришь настолько, что начинает немного подбрасывать от возбуждения.

https://www.youtube.com/watch?v=Np_Y740aReI

А у нас со страстью пока проблема: попыхтели, поизгибались и все зашили красной ниткой. Можно сколько угодно обвинять критиков в ханжестве, но хочется настоять на том, что очень сильный текст песни так и остался за кадром.

Видеоряд, который, в принципе, должен подчеркивать достоинства композиции, пошел гулять по своим законам. Фанаты же KAZKA разделились на тех, кому гадко и тех, кому классно. Понравилась она и самой солистке.

“Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси! Я вдячна Алану за те, що він зазирнув в мої очі, зрозумів, показав мене справжньою та звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили”, - восхищается Зарицкая.

Поверим ей и останемся при своем мнении. Но в любом случае, эпатаж Бадоева сделал то, чег

Обновлено в 16:25 Это первый ролик на трек из нового альбома NIRVANA. Клип снял скандальный украинский режиссер Алан Бадоев. Участники группы настолько вдохновились работой с клипмейкером, что даже написали, Алан, ты - любовь.

Обновлено в 16:33 https://www.youtube.com/watch?v=3H5o-_0iDTE