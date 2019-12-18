Палата представителей Конгресса США начала заседание по делу об импичменте Трампа

Палата представителей Конгресса США начала пленарное заседание, на котором планируется голосование по импичменту президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN. "Заседание Палаты представителей началось", – говорится в сообщении. Отмечается, что в начале заседания будут обсуждены процедурные вопросы. Окончательное голосование относительно объявления президенту США Дональду Трампу импичмента ожидается между 2 и 3 часами ночи по Киеву. На прошлой неделе юридический комитет нижней палаты Конгресса утвердил две статьи импичмента, злоупотребления властью и препятствования расследованию Конгресса, согласно которым президент Трамп обвиняется в том, что "поставил свои личные политические интересы выше национальной безопасности, наших свободных и честных выборов и нашей системы сдерживания и противовесов". В случае если конгрессмены проголосуют за импичмент, Трамп станет третьим в истории США президентом, прошедшим через эту процедуру, а далее Сенат будет решать, отстранять ли его от власти. Как ранее сообщал Фокус: Скандал с импичментом в США начался в сентябре, когда СМИ сообщили, что Дональд Трамп в июльском разговоре с президентом Владимиром Зеленским пытался заставить Украину начать расследование против Джо Байдена. Предметом шантажа стала финансовая помощь Украине в сфере безопасности, в размере 250 млн. долларов. После этого, конгрессмены потребовали публикации стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского. Белый дом дал свое согласие и опубликовал содержание беседы с украинским президентом. Также была опубликована и жалоба сотрудника разведки, который первым сообщил о давлении Трампа на Зеленского. На основании полученных данных, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Так начался первый этап импичмента, в ходе которого Палата представителей, обладая полномочиями формулировать и выдвигать обвинение, начала вызывать свидетелей для показаний. За это время, перед тремя комитетами Палаты давали показания, такие ключевые дипломаты, как Курт Волкер, Мари Йованович, Гордон Сондленд, Джордж Кент и другие. Поворотными показаниями в деле об импичменте можно назвать свидетельства временного поверенного США в Украине Уильяма Тейлора и чиновника из Совета нацбезопасности Белого дома Александра Виндмана, который присутствовал при разговоре двух президентов. Стоит подчеркнуть, что Палата представителей долгое время не хотела переходить к следующему этапу расследования импичмента – передаче материалов в юридический комитет. Но ситуация изменилась 31 октября, когда конгрессмены проголосовали за резолюцию по импичменту. Документ предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент в дальнейших этапах процесса. Трамп назвал голосование в Палате "величайшей охотой на ведьм", а также добавил, что хотел бы зачитать стенограмму разговора с Зеленским "у камина в прямом эфире". Федеральный судья постановил, что сотрудников Белого дома могут обязать давать показания перед Конгрессом, несмотря на заявления администрации президента США Дональда Трампа об иммунитете. Республиканская партия подготовила доклад, в котором опровергаются обвинения против американского лидера, и сообщается о нецелесообр