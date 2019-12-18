Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти 700 млн долл (4 новости) «Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году»

В свежем выпуске "Голоса Америки" – конгрессвумен Марси Каптур сообщила, что в 2020 году Конгресс США одобрил выделение Украине в общей сложности 698 миллионов долларов финансовой помощи, что больше, чем в прошлом году. Она также заявила, что это свидетельствует о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии.

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