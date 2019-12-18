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Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти 700 млн долл

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти 700 млн долл (4 новости)

«Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году»

В свежем выпуске "Голоса Америки" – конгрессвумен Марси Каптур сообщила, что в 2020 году Конгресс США одобрил выделение Украине в общей сложности 698 миллионов долларов финансовой помощи, что больше, чем в прошлом году. Она также заявила, что это свидетельствует о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от российской агрессии.

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Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 23:02 Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине финансовой помощи в виде 698 миллионов долларов. Эта сумма Украине поступит в 2020 году, сообщает "Голос Америки". Финансирование…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.12.19, 00:36 Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году, передает "Голос Америки".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.12.19, 01:22 Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение финансовой помощи в сумме $698 млн, которые поступит в Украине в 2020 году.
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