  1. Главная
  2. Новости
  3. Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики
Капитал Капитал ·
· Экономика · Законопроект
Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики

Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики (3 новости)

«Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про виділення $3 трлн на підтримку економіки країни в умовах пандемії коронавірусу»

Демократам в Палате представителей американского Конгресса удалось провести законопроект о выделении еще $3 трлн в поддержку экономики страны, страдающей от ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press. Документ был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев. Он предусматривает выделение почти $1 трлн для государственных и местных органов власти, новые прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам. «Не действовать сейчас — это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии», — заявила спикер Палаты представ...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 07:00 Демократам в Палате представителей американского Конгресса удалось провести законопроект о выделении еще $3 трлн в поддержку экономики страны, страдающей от ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщило…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.05.20, 08:46 Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про виділення $3 трлн на підтримку економіки країни в умовах пандемії коронавірусу
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зеленский: Европа начинается с каждого из нас

Зеленский: Европа начинается с каждого из нас
&quot;Скорая помощь&quot; попала в ДТП и перевернулась

"Скорая помощь" попала в ДТП и перевернулась
Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на антитела к коронавирус

Степанов: со следующей недели в Украине запускают массовое тестирование на…
В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится - ученые

В конце мая ситуация с коронавирусом в Украине изменится -…
Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників

Авіакомпанія Air Canada оголосила про скорочення 60% співробітників
COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка

COVID-19: в Одессе умерла пенсионерка
В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за сутки - Кучер

В Харьковской области впервые число выздоровевших превысило число заболевших за…
Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, - Офис генпрокурора

Установлено более 160 мест незаконного содержания людей в ОРДЛО, -…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.