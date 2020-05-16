Палата представителей США приняла законопроект о выделении дополнительных $3 трлн на поддержку экономики

Демократам в Палате представителей американского Конгресса удалось провести законопроект о выделении еще $3 трлн в поддержку экономики страны, страдающей от ограничений из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press. Документ был принят 208 голосами за и 199 против, несмотря на жесткую оппозицию со стороны республиканцев. Он предусматривает выделение почти $1 трлн для государственных и местных органов власти, новые прямые платежи в размере $1,2 тыс. частным лицам, помощь безработным, арендаторам и домовладельцам. «Не действовать сейчас — это безответственно не только с гуманитарной точки зрения, но и безответственно в целом, поскольку бездействие будет стоить еще больше. Больше с точки зрения жизни, средств к существованию, стоимости для бюджета, стоимости для нашей демократии», — заявила спикер Палаты представ...