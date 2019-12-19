Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина.
За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216.
Вторая статья - препятствование работе Конгресса - набрала 222 голоса при необходимых 216.
Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.
Обновлено в 04:36 Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020.
Обновлено в 04:52 Дебаты по вопросу продолжались около 11 часов.