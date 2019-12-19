  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше
Мир
РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 04:52
· США
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше (7 новостей)

«Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216.

Вторая статья - препятствование работе Конгресса - набрала 222 голоса при необходимых 216.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти…
Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти…

Обновлено в 04:36 Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020.

Обновлено в 04:52 Дебаты по вопросу продолжались около 11 часов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше»
Фото Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа
Фото Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа
Фото "Демократы навечно опозорились": первая реакция Трампа на импичмент в Палате представителей Конгресса США
Фото Импичмент Трампу: палата представителей проголосовала "за"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.12.19, 03:30 Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает СNN.За первую статью обвинений, злоупотребление влиянием, отдали голоса 216 из…
ТСН ТСН  ·  19.12.19, 03:35 Основных обвинений два - в злоупотреблении президентской властью и в препятствовании расследованию Конгресса относительно импичмента.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  19.12.19, 03:48 Палата представителей США проголосовала за утверждение двух статей обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Спикер Палаты Нэнси Пелоси отметила, что никто из конгрессменов…
Украинская правда Украинская правда  ·  19.12.19, 04:23 Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории Штатов, которому Палата объявила импичмент.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  19.12.19, 04:36 Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  19.12.19, 04:52 Палата представителей Конгресса США утвердила импичмент президенту Дональду Трампу. Обе статьи обвинения поддержало парламентское большинство в лице демократов, республиканцы были против, сообщает NYT.…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше
В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса

В Боливии выдали ордер на арест Эво Моралеса
Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства

Кейт Миддлон и принц Уильям на грани развода: появились доказательства
Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ

Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ
Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы

Польша может покинуть ЕС из-за судебной реформы
Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину
&quot;Кисонька&quot;: Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото

"Кисонька": Леся Никитюк засветила трусики на пикантном фото
В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших

В США фургон протаранил супермаркет, много пострадавших
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Снега не будет: синоптики уточнили прогноз в День святого Николая в Украине

Снега не будет: синоптики уточнили прогноз в День святого Николая…
Сотрудник American Airlines пытался повредить системы самолета

Сотрудник American Airlines пытался повредить системы самолета
Комитет Верховной Рады не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации

Комитет Верховной Рады не поддержал изменения в Конституцию по децентрализации
Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех

Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех
Названо число потерь на Донбассе за год

Названо число потерь на Донбассе за год
&quot;Приходится включать&quot; турборежим &quot;- что делают и чем живут волонтеры на 5 - м году войны

"Приходится включать" турборежим "- что делают и чем живут волонтеры…
Зеленский предложил отменить залог подозреваемым в коррупции

Зеленский предложил отменить залог подозреваемым в коррупции
Импичмент Трампу: палата представителей проголосовала &quot;за&quot;

Импичмент Трампу: палата представителей проголосовала "за"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.