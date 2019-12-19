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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа: что дальше (7 новостей) «Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020»

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина.

За первую статью - злоупотребление властью - проголосовали 230 конгрессменов из необходимых 216.

Вторая статья - препятствование работе Конгресса - набрала 222 голоса при необходимых 216.

Теперь пакет документов направят в верхнюю палату американского парламента - Сенат. Для того, чтобы отправить Трампа в отставку, потребуется две трети голосов сенаторов.

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине почти…

Обновлено в 04:36 Президент заявил, что не боится, и пообещал победить на выборах-2020.

Обновлено в 04:52 Дебаты по вопросу продолжались около 11 часов.