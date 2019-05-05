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Гордон Гордон · · Обновлено в 18:44
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Палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве

Палестинские террористы угрожают сорвать Евровидение в Тель-Авиве (16 новостей)

«На песенном конкурсе Евровидение-2019 уже состоялись первые репетиции»

Палестинская террористическая организация "Исламский джихад Палестины" угрожает подготовке международного песенного конкурса "Евровидение", который в этом году пройдет в бывшей столице Израиля Тель-Авиве.В Секторе Газа террористическая организация "Исламский джихад Палестины" заявила, что сорвет "Евровидение-2019", которое пройдет в бывшей столице Израиля, Тель-Авиве, сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на информированные источники.

Террористы считают, что Израиль не ослабит ограничения для Палестины на период фестиваля в обмен на отсутствие атак на период "Евровидения".

"Мы не позволим врагу провести ни один фестиваль, который вредит палестинскому историческому и культурному мировоззрению", говорится в заявлении террористической организации.

Заявление боевиков "Исламского джихада" прозвучало на фоне обострения ситуации вокруг Сектора Газа.

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4 мая был активирован противоракетный комплекс "Железный купол" в Израиле после того, как боевики ХАМАС начали выпускать ракеты по территории страны. Предупреждения об обстреле были, в частности, в Эшколе, Сдероте, Шаар а-Негеве, Реховоте, Ган-Явне, Ашдоде и Ашкелоне.

По данным Армии обороны Израиля, в общей сложности из Сектора Газа боевики запустили более 200 ракет. В ответ израильская армия нанесла удары по 120 целям.

5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал усилить авиаудары по объектам боевиков ХАМАС в Секторе Газа и стянуть дополнительные силы пехоты, бронетехники и артиллерии к его границам.

64-й конкурс "Евровидение" должен состояться с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве. В 2018 году победителем стала представительница Израиля Нетта Барзилай.

Обновлено в 18:34 Палестинская террористическая группа «Исламский джихад» обещает сорвать международный песенный конкурс «Евровидение».

Обновлено в 18:44 На песенном конкурсе Евровидение-2019 уже состоялись первые репетиции.

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