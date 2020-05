Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном

Американской актрисе и модели Памеле Андерсон, прославившейся ролью в культовом сериале "Спасатели Малибу", не понравился одноименный полнометражный фильм 2017 года с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль. Об этом она рассказала во время ток-шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen пишет people.

По ее словам, сериал лучше.

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. 65 миллионов долларов - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за 500 тысяч долларов", - сказала она.