  1. Главная
  2. Новости
  3. Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном
Канал 112 Канал 112 ·
· Фильм · Сериал
Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном

Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном (3 новости)

«По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна»

Американской актрисе и модели Памеле Андерсон, прославившейся ролью в культовом сериале "Спасатели Малибу", не понравился одноименный полнометражный фильм 2017 года с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль. Об этом она рассказала во время ток-шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen пишет people.

По ее словам, сериал лучше.

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. 65 миллионов долларов - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за 500 тысяч долларов", - сказала она.

ФОТО К НОВОСТИ: «Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном»
Фото Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном
Фото "Сериал лучше": Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" 2017 года
Фото Сериал лучше: Памела Андерсон дала оценку фильму "Спасатели Малибу" с Двейном Джонсоном
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 22:26 Знаменитая актриса поделилась мыслями об фильме, который снят по сериалу, в котором она снималась.
Униан Униан  ·  25.05.20, 23:52 По ее словам, попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украина не закупила средства индивидуальной защиты из-за дефицита на глобальном рынке — Ляшко

Украина не закупила средства индивидуальной защиты из-за дефицита на глобальном…
Как всегда, виноват Трамп: режиссер &quot;Охотников за привидениями&quot; объяснил провал фильма

Как всегда, виноват Трамп: режиссер "Охотников за привидениями" объяснил провал…
Шел свергать Путина: защита якутского шамана пытается освободить его из психбольницы

Шел свергать Путина: защита якутского шамана пытается освободить его из…
Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого

Чего не хватает организму, если хочется сладкого, жирного или кислого
Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот день

Приметы и праздники 26 мая: что нельзя делать в этот…
Массовый мор пчел в Украине: эксперты нашли следы &quot;химического оружия&quot;

Массовый мор пчел в Украине: эксперты нашли следы "химического оружия"
Пожар в Александровской больнице: версия с коротким замыканием не подтвердилась

Пожар в Александровской больнице: версия с коротким замыканием не подтвердилась
СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и Байдена

СМИ: ГБР открыло дело по факту прослушки разговора Порошенко и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.