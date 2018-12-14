Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко

Монумент российскому военачальнику Александру Суворову, установленный перед зданием киевского военного лицея, не внесен в реестр памятников столицы, сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, будет демонтирован. Об этом 13 декабря сообщил в Twitter вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия КГГА поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован", написал Кириленко.

В октябре администрация лицея обратилась в Министерство обороны с просьбой утвердить решение о сносе памятника Суворову, сообщило "Громадське".

По данным телеканала "112 Украина", памятник не будет сломан, а отправится на задний двор лицея. Его место займет статуя украинского полководца Ивана Богуна, в честь которого в 1992 году было переименовано суворовское училище.

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