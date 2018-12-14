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Гордон Гордон · · Обновлено в 11:51
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Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко

Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко (5 новостей)

«У 1794 році Суворов очолював армію, яка придушила антиімперське повстання поляків під проводом Костюшк»

Монумент российскому военачальнику Александру Суворову, установленный перед зданием киевского военного лицея, не внесен в реестр памятников столицы, сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко.Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, будет демонтирован. Об этом 13 декабря сообщил в Twitter вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия КГГА поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будет демонтирован", написал Кириленко.

В октябре администрация лицея обратилась в Министерство обороны с просьбой утвердить решение о сносе памятника Суворову, сообщило "Громадське".

По данным телеканала "112 Украина", памятник не будет сломан, а отправится на задний двор лицея. Его место займет статуя украинского полководца Ивана Богуна, в честь которого в 1992 году было переименовано суворовское училище.

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Обновлено в 11:31 Памятник российскому полководцу Александру Суворому, который находится возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, хотят снести.

Обновлено в 11:51 Ранее в Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршала советского союза Георгия Жукова, установленный на проспекте Петра Григоренко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Памятник Суворову в Киеве демонтируют - Кириленко»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.12.18, 10:34 Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован. Об этом сообщил вице-премьер-министр…
Телеграф Телеграф  ·  14.12.18, 11:31 Памятник российскому полководцу Александру Суворому, который находится возле здания Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, хотят снести.
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