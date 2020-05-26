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Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам

Пандемия: число инфицированных коронавирусом в мире близится к 5,5 миллионам (5 новостей)

«В мире уже почти 5,5 млн инфицированных коронавирусом»

В Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19, передает FaceNews.ua.При этом за последние сутки было выявлено 339 новых случаев, в то время, как накануне сообщалось о 259 новых случаях."По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 339 новых случаев", - говорится в сообщении Минздрава.Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)г. Киев - 2710 (393 выздоровели)Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)Никол...

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Телеграф Телеграф  ·  26.05.20, 06:17 В мире уже почти 5,5 млн инфицированных коронавирусом.
Страна.ua Страна.ua  ·  26.05.20, 08:13 ...
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Голос.UA Голос.UA  ·  26.05.20, 09:24 По состоянию на утро вторника, 26 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 346 232 человека. В то же время, выздоровели 2 231 738. Об этом…
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