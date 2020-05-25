Пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными, - МВФ

Коронавирус и мировой кризис увеличивает неравенство, несмотря на усилия правительств. По прогнозам МВФ, пандемия приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.
В публикации Международного валютного фонда говорится, что большие эпидемии увеличивают пропасть между богатыми и бедными.
Во время пандемии коронавируса люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством. Зато граждане с базовым образованием встали перед трудностями при поиске работы.
Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях:
Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.
Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий, – отметили в МВФ.
Специалисты МВФ подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочных убытков относительно средств для существования наименее обеспеченных слоев населения.
Как коронавирус повлиял на мир: главное
Обновлено в 08:05 Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств.