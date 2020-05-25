Пандемия коронавируса увеличит разрыв между богатыми и бедными, - МВФ (4 новости) «Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств»

Коронавирус и мировой кризис увеличивает неравенство, несмотря на усилия правительств. По прогнозам МВФ, пандемия приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.

В публикации Международного валютного фонда говорится, что большие эпидемии увеличивают пропасть между богатыми и бедными.

Во время пандемии коронавируса люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством. Зато граждане с базовым образованием встали перед трудностями при поиске работы.

Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях:

вспышка SARS в 2003 году;

H1N1 в 2009 году;

MERS в 2012 году;

Ebola в 2014 году;

Zika в 2016 году.

Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.

Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий, – отметили в МВФ.

Специалисты МВФ подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочных убытков относительно средств для существования наименее обеспеченных слоев населения.

Как коронавирус повлиял на мир: главное

Коронавирус изменил поведение людей. Люди стали чаще мыть руки, выходить на улицу в масках, избегать массового скопления.

Пандемия коронавируса уже привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике. Более того, в Международном валютном фонде анонсировали новый экономический кризис, что может стать крупнейшим и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Коронавирус, несмотря на его пагубную природу для человека, все же смог повлиять на спасение экологии. В частности, из-за вынужденной паузы в многих отраслях промышленности Китай получил чистый воздух, а Венеция – прозрачную воду в каналах.

Обновлено в 08:05 Неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств.