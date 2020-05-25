Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19

В Украине на 8:30 25 мая зафиксировано уже более 21 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавирусу в Украине правительственном сайте.

Так, в целом в Украине зафиксировали 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали более 400 новых больных.

С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.

Количество оправившихся от болезни достигло 7 234 человек.