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Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19

Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19 (7 новостей)

«Сейчас существуют 2 853 304 активных случаев коронавируса»

В Украине на 8:30 25 мая зафиксировано уже более 21 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные из аналитической панели на посвященном ситуации с распространением коронавирусу в Украине правительственном сайте.

Так, в целом в Украине зафиксировали 21 245 случаев COVID-19. За сутки - 259 новых случаев, что значительно меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали более 400 новых больных.

С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.

Количество оправившихся от болезни достигло 7 234 человек.

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Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 03:57 Коронавирус диагностировали у 5 миллиона 494 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 300 тысяч инфицированных.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 04:27 Число зараженных коронавирусом в мире достигло 5 миллиона 494 тысяч человек.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 05:30 Сейчас существуют 2 853 304 активных случаев коронавируса
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 08:51 В Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.Такие данные приводит карта СНБО.Новость дополняется......
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.20, 08:57 Вчера на территории Украины коронавирус обнаружили у 259 граждан. Следовательно, по состоянию на 25 мая 09:00 в Украине зафиксировали 21 245 случаев заражения COVID-19. Об эпидемиологической ситуации…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 09:04 Коронавирус диагностировали у 5 миллионов 502 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 302 тысячи инфицированных, а умерли 346 тысяч. Об этом по состоянию на утрои понедельника, 25 мая, свидетельствуют…
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