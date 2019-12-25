  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством
Мир
Канал 112 Канал 112 ·
· Трансляция · Литургия
Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством

Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством (4 новости)

«Мир празднует Рождество Христово»

В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.

Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени.

Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения календ, провозглашения исторических событий, предшествоваших рождению Иисуса. В своей проповеди во время мессы папа Франциск сосредоточился на теме Божьей благодати, которая призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночью", сообщает Catholic News Agency.

“Слабость и грех людей не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.

Ювентус - Лацио: онлайн трансляция/Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок…
Ювентус - Лацио: онлайн трансляция/Ювентус и Лацио поборются за Суперкубок…

Понтифик обратил внимание, что Иисус изменил историю не потоком слов, а тем, что подарил людям свою жизнь, не ожидая, пока люди станут лучше.

"Бог любит тебя, не потому что ты думаешь и действуешь правильно. Он любит тебя, просто и ясно. Его любовь безусловна; это не зависит от вас. …Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить нас всех, даже самых худших из нас, потому что мы ценны в Его глазах", - продолжил Папа Римский.

Он призвал верующих поступать подобным образом и делать добро, не ожидая, пока другие люди рядом станут "добрыми".

"Давайте начнем с себя", - сказал Папа Римский.

25 декабря в 12:55 на площади святого Петра в Риме понтифик выступит с Рождественским поздравлением и Апостольским благословением для Рима и целого мира (Urbi et Orbi). Свое обращение к верующим Папа Франциск традиционно произнесет на более чем 50 языках.

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством»
Фото В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию
Фото Папа Франциск отслужил ночную Рождественскую литургию
Фото Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  25.12.19, 02:32 Глава Католической Церкви, Папа Франциск поздравил католиков в своем Twitter с Рождеством Христовым, сообщает УНН.“Дорогие братья и сестры, если вам кажется, что ваши руки пусты, а в вашем…
РБК Украина РБК Украина  ·  25.12.19, 02:58 В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.Святую мессу в честь Рождества Христова глава…
ТСН ТСН  ·  25.12.19, 04:57 Мир празднует Рождество Христово.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством

Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством
Семья купила елку с живой совой

Семья купила елку с живой совой
Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае агрессии защитит Беларусь от России

Мы в центре котла: Лукашенко уверен, что НАТО в случае…
Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет

Ватикан намерен сформировать собственный Олимпийский комитет
В России разбился истребитель

В России разбился истребитель
Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография

Кто такая Галина Волчек: биография, театр, фильмография
Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным

Генсек НАТО Столтенберг готов к личной встрече с Путиным
В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек

В отеле Сомали боевики организовали теракт и убили пять человек
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

В Симферополе продают Ивано-Франковские елки
Новости Крымнаша. Россия обеднела

Новости Крымнаша. Россия обеднела
Поиграть в &quot;ойнетуда&quot;: как надежно обезболить анальный секс

Поиграть в "ойнетуда": как надежно обезболить анальный секс
Украинка Братейко выиграла командный Кубок Чехии по настольному теннису

Украинка Братейко выиграла командный Кубок Чехии по настольному теннису
Врачи назвали незаменимые свойства цедры лимона

Врачи назвали незаменимые свойства цедры лимона
В страшном ДТП погиб волынский чиновник

В страшном ДТП погиб волынский чиновник
Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Папа Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане
В Гонконге протестующие разгромили кофейни Starbucks и рестораны Maxim&#039;s Caterer

В Гонконге протестующие разгромили кофейни Starbucks и рестораны Maxim's Caterer
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.