Папа Франциск поздравил христиан с католическим Рождеством

В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.

Святую мессу в честь Рождества Христова глава католической церкви начал служить в базилике Святого Петра в 21:30 по местному времени.

Рождественское богослужение в Базилике Святого Петра началось с пения календ, провозглашения исторических событий, предшествоваших рождению Иисуса. В своей проповеди во время мессы папа Франциск сосредоточился на теме Божьей благодати, которая призвана "принести спасение всем и сиять в нашем мире этой ночью", сообщает Catholic News Agency.

“Слабость и грех людей не изменяют любовь Христа к ним, и католики должны стремиться относиться к другим таким же образом, служа кому-то, а не только тем, кого они считают достойными", - сказал Папа Франциск в канун Рождества Христова.

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Понтифик обратил внимание, что Иисус изменил историю не потоком слов, а тем, что подарил людям свою жизнь, не ожидая, пока люди станут лучше.

"Бог любит тебя, не потому что ты думаешь и действуешь правильно. Он любит тебя, просто и ясно. Его любовь безусловна; это не зависит от вас. …Рождество напоминает нам, что Бог продолжает любить нас всех, даже самых худших из нас, потому что мы ценны в Его глазах", - продолжил Папа Римский.

Он призвал верующих поступать подобным образом и делать добро, не ожидая, пока другие люди рядом станут "добрыми".

"Давайте начнем с себя", - сказал Папа Римский.

25 декабря в 12:55 на площади святого Петра в Риме понтифик выступит с Рождественским поздравлением и Апостольским благословением для Рима и целого мира (Urbi et Orbi). Свое обращение к верующим Папа Франциск традиционно произнесет на более чем 50 языках.