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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:24
Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви

Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви (9 новостей)

«Папа Римский пригласил руководство Украинской греко-католической церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине»

Папа Римский Франциск пригласил руководство Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Рим на совещание относительно ситуации в Украине, сообщает Vatican News со ссылкой на коммюнике пресс-центра понтифика.

"В сложной и щекотливой ситуации, в которой находится Украина, Святейший Отец Франциск решил пригласить 5 и 6 июля 2019 года в Рим Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и Митрополитов Украинской Греко-Католической Церкви", - говорится в нем.

При этом добавляется, что во встрече также примут участие руководители Дикастерий Римской Курии, занимающиеся вопросами, которые касаются нашей страны.

"Этой встречей Святейший Отец желает выразить свою близость Украинской Греко-Католической Церкви, которая осуществляет пастырское служение как на родине, так и в различных местах мира. Кроме того, эта встреча станет очередной возможностью для углубления сведений о жизни и потребностях Украины с целью определения способов, которыми Католическая Церковь, а особенно, Греко-Католическая Церковь, может все эффективнее посвятить себя проповедованию Евангелия, сделать взнос в поддержку страдающих и содействовать миру, в согласии, насколько это возможно, с Католической Церковью латинского обряда и другими Церквами и христианскими общинами", - говорится в коммюнике.

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Обновлено в 12:20 Во встрече также примут участие представители Римской Курии Папа Римский Франциск позвал на совещание в Ватикан руководителей Украинской греко-католической церкви, на котором будет обсуждаться ситуация в Украине.На встрече будут присутствовать Понтифик, Верховного Архиепископа, членов Постоянного Синода и Митрополитов Украинской Греко-Католической…

Обновлено в 12:24 Во встрече также будут участвовать Главы Дикастерий Римской Курии.

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви»
Фото Папа Римский анонсировал встречу с руководством Украинской греко-католической церкви
Фото Папа Римский пригласил руководство УГКЦ на встречу в Ватикан
Фото Папа Римский пригласил иерархов УГКЦ в Ватикан обсудить ситуацию в Украине
Фото Папа Римский пригласил руководство УГКЦ в Ватикан
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РБК Украина РБК Украина  ·  05.05.19, 07:59 Папа Римский пригласил руководство Украинской греко-католицьої церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.Отмечается, что Папа Римский Франциск…
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.05.19, 10:36 Папа Римский пригласил руководство Украинской греко-католической церкви в Рим на совещание по ситуации в Украине.
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ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  05.05.19, 11:11 Папа Римский Франциск пригласил руководство Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) в Рим на совещание относительно ситуации в Украине. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на коммюнике пресс-центра…
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Комментарии Комментарии  ·  05.05.19, 12:20 Во встрече также примут участие представители Римской Курии Папа Римский Франциск позвал на совещание в Ватикан руководителей Украинской греко-католической церкви, на котором будет обсуждаться ситуация…
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