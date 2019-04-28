Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов

В Мексике находится около 75 тыс. мигрантов Папа римский Франциск пожертвовал $500 тысяч для нелегальных мигрантов, которые прибыли в Мексику в надежде попасть в США."Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - сказано в заявлении Ватикана, передает CNN.Данные средства потратят на финансирование проектов в 16 мексиканских епархиях. В частности, средства пойдут на жилье, продукты и товары первой необходимости."Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытой для них", - отметили в Ватикане.Как сообщали "Комментарии", 25 апреля 1300 нелегальных мигрантов совершили побег из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики. Америка направит еще 3750 военных на границу с Мексикой, и число американских солдат на мексиканской границе вырастет до 4350 человек.

Обновлено в 11:48 В воскресенье, 28 апреля, Папа Римский Франциск пожертвовал полмиллиона долларов на помощь мигрантам из Центральной Америки, которые прибыли в Мексику.

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