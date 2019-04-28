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Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов

Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов (6 новостей)

«В воскресенье, 28 апреля, Папа Римский Франциск пожертвовал полмиллиона долларов на помощь мигрантам из Центральной Америки, которые прибыли в Мексику»

В Мексике находится около 75 тыс. мигрантов Папа римский Франциск пожертвовал $500 тысяч для нелегальных мигрантов, которые прибыли в Мексику в надежде попасть в США."Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в США и находятся без дома или средств к существованию", - сказано в заявлении Ватикана, передает CNN.Данные средства потратят на финансирование проектов в 16 мексиканских епархиях. В частности, средства пойдут на жилье, продукты и товары первой необходимости."Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американская граница остается закрытой для них", - отметили в Ватикане.Как сообщали "Комментарии", 25 апреля 1300 нелегальных мигрантов совершили побег из центра задержания в городе Тапачула на юге Мексики. Америка направит еще 3750 военных на границу с Мексикой, и число американских солдат на мексиканской границе вырастет до 4350 человек.

Обновлено в 11:48 В воскресенье, 28 апреля, Папа Римский Франциск пожертвовал полмиллиона долларов на помощь мигрантам из Центральной Америки, которые прибыли в Мексику.

Обновлено в 12:42

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов»
Фото Папа Римский пожертвовало $500 тысяч мигрантам в Мексике
Фото Папа Римский пожертвовал $500 тысяч мигрантам в Мексике
Фото Папа римский пожертвовал полмиллиона долларов для мигрантов в Мексике
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.04.19, 10:42 Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки. Как сообщает…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.04.19, 10:42 Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике. Эти средства используют для жилья, продовольствия и других потребностей для мигрантов Центральной Америки. Как сообщает…
MIGnews MIGnews  ·  28.04.19, 11:48 В воскресенье, 28 апреля, Папа Римский Франциск пожертвовал полмиллиона долларов на помощь мигрантам из Центральной Америки, которые прибыли в Мексику.
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