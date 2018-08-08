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Папа Римский принял Климкина с украинскими детьми в Ватикане

Папа Римский принял Климкина с украинскими детьми в Ватикане (5 новостей)

«Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане.

Об этом сообщает МИД Украины в среду, 8 августа.

"Вместе с группой украинских детей (Климкин – ред.) встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане, чтобы получить его благословение, а также поблагодарить понтифика за гуманитарную инициативу Папа для Украины, молитвы за мир в нашем государстве", – говорится в сообщении.

Климкин передал понтифику Книгу добра, к подготовке которой присоединились более 300 тысяч детей и взрослых из всех уголков Украины.

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"В этом уникальном издании, изготовленном вручную на бумаге из хлопка и трав, собранных в тех регионах, откуда поступили истории о добре, собрано 50 реальных рассказов о добре и 50 рисунков, что является отражением детского видения человечности, искренности и сострадания в повседневной жизни", – добавили в МИД.

В свою очередь Климкин на странице в Facebook выложил фото этой встречи и отметил, что в Ватикане – "украинский день".

"Вместе с участниками и участницами проекта Книга Добра – детьми из разных уголков Украины – передали экземпляр уникального издания из Украины лично Папе Римскому Франциску. Счастье – видеть глаза детей, чья мечта осуществилась! Их истории и рисунки о добре в повседневной жизни теперь будут храниться в Ватиканской библиотеке", – написал министр.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.18, 16:15 В среду, 8 августа, во время общей аудиенции в Ватикане министр иностранных дел Павел Климкин встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает пресс-служба МИД."8 августа "Книга Добра", к подготовке…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.08.18, 16:30 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с ПапойРимским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане.
Капитал Капитал  ·  08.08.18, 17:19 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским Франциском во время совместной аудиенции в Ватикане. «Вместе с группой…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 18:46 Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане.
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