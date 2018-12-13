  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале
Мир
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:49
· Увольнение · Сексуальные домогательства
Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале

Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале (6 новостей)

«Рим во времена нацистской оккупации / vaticannews.va Папа Римский 11 декабря встретился с 93-летней итальянской монахиней, которая во время оккупации Рима…»

После резонансного скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский решил исключить двух кардиналов из кабинета его советников по будущему католической церкви. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил The New York Times.

"Ватикан объявил в среду, что он уволил двух кардиналов, замешанных в сексуальном скандале, из комитета советников Папы Франциска по вопросам, имеющим решающее значение для будущего католической церкви", - говорится в сообщении.

Указано, что один из кардиналов - это Джордж Пелль из Австралии, который обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Другой - кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис из Чили, который имеет аналогичные обвинения.

Профильный комитет Рады проголосовал за увольнение Супрун
Профильный комитет Рады проголосовал за увольнение Супрун

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 11:50 Хавьер Эрразуриз, Джордж Пелл и Лоран Монсенгво Пасинью устранены из так называемой "Группы девяти" – ближнего круга папы. После громкого скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский исключил двух кардиналов из кабинета советников по будущему католической церкви. "Ватикан вчера объявил,…

Обновлено в 12:49 По версии следствия, кардинал несколько лет совершал сексуальные преступления в отношении детей. Папа Римский ранее поддерживал Пелла и даже дал ему отпуск, чтобы он мог защитить себя в суде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале»
Фото Папа Римский уволил двух советников из-за сексуального скандала
Фото Папа Римский встретился с монахиней, которая спасала евреев во время войны
Фото Папа Римский уволил трех советников из-за секс-скандала
Фото Папа Римский уволил одного из самых влиятельных кардиналов-за сексуального скандала
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 08:52 После резонансного скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский решил уволить двух кардиналов из кабинета его советников относительно будущего католической церкви. Об этом пишет The New York…
Униан Униан  ·  13.12.18, 10:39 Рим во времена нацистской оккупации / vaticannews.va Папа Римский 11 декабря встретился с 93-летней итальянской монахиней, которая во время оккупации Рима принимала еврейские семьи в стенах своего...
ТСН ТСН  ·  13.12.18, 11:28 Скандальная жизнь Ватикана. Папа Римский Франциск отстранил сразу трех кардиналов, которых подозревают в растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии. Все трое входили в группу советников понтифика.
Комментарии Комментарии  ·  13.12.18, 11:50 Хавьер Эрразуриз, Джордж Пелл и Лоран Монсенгво Пасинью  устранены из так называемой "Группы девяти" – ближнего круга папы. После громкого скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский исключил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  13.12.18, 12:49 Папа Римский Франциск отправил в отставку одного из самых влиятельных людей Ватикана. Это австралийский кардинал Джордж Пелл. В Австралии его обвиняют в педофилии. 77-летний Пелл усиленно отвергает обвинения,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси – СМИ

Страсбургский террорист рассказал о мотивах нападения водителю такси – СМИ
Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале

Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США

На Гавайях потерпел крушение истребитель ВВС США
Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства

Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке его убийства
В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие

В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход,…
Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2

Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2
Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал &quot;Аллах Акбар&quot;

Стрельба в Страсбурге: нападавший кричал "Аллах Акбар"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Папа Римский призвал католиков подражать Богородице

Папа Римский призвал католиков подражать Богородице
Шахтер не будет сеянным клубом при жеребьевке Лиги Европы

Шахтер не будет сеянным клубом при жеребьевке Лиги Европы
Адвокат Микола Полозов: Справа полонених моряків – це справа про окупацію Криму

Адвокат Микола Полозов: Справа полонених моряків – це справа про…
В сети показали фото заснеженной Одессы

В сети показали фото заснеженной Одессы
Бывший муж Эми Уайнхаус выступил против концерта голограммы певицы

Бывший муж Эми Уайнхаус выступил против концерта голограммы певицы
Ученые выявили новую опасность обычной пыли

Ученые выявили новую опасность обычной пыли
В сети опубликован интригующий ролик костюмированной драмы «Крепостная»

В сети опубликован интригующий ролик костюмированной драмы «Крепостная»
Своенравные знаки Зодиака: представители каких созвездий с детства поступают как вздумается

Своенравные знаки Зодиака: представители каких созвездий с детства поступают как…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.