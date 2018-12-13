Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале (6 новостей) «Рим во времена нацистской оккупации / vaticannews.va Папа Римский 11 декабря встретился с 93-летней итальянской монахиней, которая во время оккупации Рима…»

После резонансного скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский решил исключить двух кардиналов из кабинета его советников по будущему католической церкви. Об этом в среду, 12 декабря, сообщил The New York Times.

"Ватикан объявил в среду, что он уволил двух кардиналов, замешанных в сексуальном скандале, из комитета советников Папы Франциска по вопросам, имеющим решающее значение для будущего католической церкви", - говорится в сообщении.

Указано, что один из кардиналов - это Джордж Пелль из Австралии, который обвиняется в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Другой - кардинал Франсиско Хавьер Эррасурис из Чили, который имеет аналогичные обвинения.

Профильный комитет Рады проголосовал за увольнение Супрун

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск встретился в Дублине с жертвами священников-педофилов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 11:50 Хавьер Эрразуриз, Джордж Пелл и Лоран Монсенгво Пасинью устранены из так называемой "Группы девяти" – ближнего круга папы. После громкого скандала по поводу сексуальных домогательств Папа Римский исключил двух кардиналов из кабинета советников по будущему католической церкви. "Ватикан вчера объявил,…

Обновлено в 12:49 По версии следствия, кардинал несколько лет совершал сексуальные преступления в отношении детей. Папа Римский ранее поддерживал Пелла и даже дал ему отпуск, чтобы он мог защитить себя в суде.