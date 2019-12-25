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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 11:17
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Папа Римский – в Рождество: Бог продолжает любить даже худших из нас

Папа Римский – в Рождество: Бог продолжает любить даже худших из нас (9 новостей и 1 видео)

«Франциск отслужил торжественную мессу в Ватикане»

Во всем мире в среду, 25 декабря, отмечают Католическое Рождество.

Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).

Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме. 

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Президент Владимир Зеленский накануне уже поздравил украинцев с Рождеством.

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Обновлено в 11:07 Папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петр в Ватикане. В ходе службы он напомнил, что Бог любит всех, даже плохих людей. "Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне...

Обновлено в 11:17

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Главком Главком  ·  25.12.19, 06:26 Папа Франциск привітав християн з різдвяною літургією
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.12.19, 07:39 Франциск I отслужил традиционную службу в сочельник.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.12.19, 08:36 У Ватикані Папа Римський Франциск відслужив нічну Різдвяну літургію
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 09:36 В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  25.12.19, 10:42 В Ватикане Папа Римский Франциск отслужил ночную Рождественскую Литургию в рамках празднования традиционного сочельника. Трансляцию вел канал Vatican News.Святую мессу в честь Рождества Христова глава…
Факты Факты  ·  25.12.19, 10:52 Франциск отслужил торжественную мессу в Ватикане
Главред Главред  ·  25.12.19, 11:07 Папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петр в Ватикане. В ходе службы он напомнил, что Бог любит всех, даже плохих людей. "Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне...
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