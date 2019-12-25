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Папа Римский – в Рождество: Бог продолжает любить даже худших из нас (9 новостей и 1 видео) «Франциск отслужил торжественную мессу в Ватикане»

Во всем мире в среду, 25 декабря, отмечают Католическое Рождество.

Рождество Христово отмечают католики всего мира, а также протестанты, последователи Англиканской церкви и ряд православных (что следуют по Григорианскому календарю).

Папа Римский Франциск возглавил ночью торжественную литургию в Базилике святого Петра, в Ватикане.

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечается в честь рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

Польская православная церковь отказалась признать ПЦУ

Президент Владимир Зеленский накануне уже поздравил украинцев с Рождеством.

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Обновлено в 11:07 Папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петр в Ватикане. В ходе службы он напомнил, что Бог любит всех, даже плохих людей. "Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне...

Обновлено в 11:17