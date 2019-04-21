Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

Речь "Urbi et orbi" ежегодно произносят в Ватикане.
Украинцы в Польше пришли на избирательные участки
Неудачная шутка: В Днепропетровской обл. пьяный мужчина "заминировал" избирательный участок
Польша предлагает отменить плату за роуминг в ЕС для стран…
Британский разведывательный корабль вошел в Босфор
Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком в бархатном платье
Глава ОБСЕ призвал стороны конфликта на Донбассе возобновить переговоры о…
Вблизи линии столкновения на Донбассе разбился беспилотник ОБСЕ
Мужчина отрезал себе палец, проголосовав за правящую партию
В Киеве произошла смертельное трагедия
На Шри-Ланке полиция задержала подозреваемых в причастности к взрывам
К Зеленскому приехала полиция из-за бюллетеня
Прогноз погоды в Украине на понедельник - 22 апреля
Шальке — Хоффенхайм — 2:5. Видео голов и обзор матча
Богатая жизнь: Как живет Бензема в Мадриде
Ла Лига. Леванте и Эспаньол разошлись миром
IMS-НУХТ финишировал пятым на европейском турнире
Порошенко проголосовал во втором туре выборов Президента Украины
Зеленский продемонстрировал на камеры свой бюллетень. Полиция обещает дать правовую оценку действиям кандидата в президенты. ФОТО
Тимошенко пошутила над "позвонившим" ей роботом с голосом Порошенко. ФОТО
Коломойский и Боголюбов вывели миллиарды из "Приватбанка" через филиал на Кипре, – расследование
Янукович подарил Манафорту банку черной икры за $30-40 тыс – доклад спецпрокурора Мюллера
Яценюк заявил, что не будет баллотироваться в президенты
В Калужской области в аварии автобуса погибли семь человек
Антонио Бандерас и Пенелопа Крус появились в трейлере фильма "Боль и слава" Педро Альмодовара
Суперлига. Николаев – Одесса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1. Видео гола и обзор матча
Группа "Агонь" выпустила клип на песню "Найди меня"
Украинский боксер Беринчик защитил титул WBO International в легком весе
В Киеве пятилетнему ребенку выстрелили в глаз
ПЕЧЕРСКИЙ РАЙСУД КИЕВА РЕШИЛ РАЗОРВАТЬ ДОГОВОР ПОРУКИ КОЛОМОЙСКОГО ПО КРЕДИТАМ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИВАТБАНКА
Второй тур выборов президента: открылася первый избирательный участок
В Ровном мужчина в футболке с провокационной надписью заблокировал движение
В Судане начались аресты соратников бывшего президента после военного переворота
В Украине в воскресенье пройдет второй тур выборов президента
Выборы 2019: как проходит второй тур голосования
Почистила зубы и умерла: стали известны подробности трагической гибели 11-летней девочки из США
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве