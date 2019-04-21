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Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину (4 новости)

«Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому…»

Речь "Urbi et orbi" ежегодно произносят в Ватикане.

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УНН УНН  ·  21.04.19, 14:54 Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина."Пусть…
Канал 112 Канал 112  ·  21.04.19, 15:29 Папа Римский Франциск упомянул Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Об этом пишет "BBC".  "Пусть эта Пасха принесет…
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