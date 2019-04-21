Папа Римский в своей речи на Пасху вспомнил Украину

УНН · 21.04.19, 14:54

Папа Римский Франциск вспомнил Украину в своей речи в Ватикане 21 апреля, когда христиане отмечают праздник Воскресения Христова по Григорианскому календарю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС-Украина."Пусть…