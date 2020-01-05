Папа Римский: Война приносит только смерть и разрушения

Газета День · 05.01.20, 21:42

Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Newsmax. "Я призываю все стороны…