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Папа Римский: Война приносит только смерть и разрушения

Папа Римский: Война приносит только смерть и разрушения (4 новости)

«Папа Римский Франциск отреагировал на конфликт США и Ирана»

Папа Франциск призвал стороны держать пламя диалога и самоограничения.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.01.20, 19:17 Он не упоминал Иран, но говорил о "ужасном воздушном напряжение"
Газета День Газета День  ·  05.01.20, 21:42 Папа Римский Франциск призвал Вашингтон и Тегеран к диалогу и сдержанности на фоне роста напряженности после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Newsmax. "Я призываю все стороны…
Телеграф Телеграф  ·  05.01.20, 23:51 Папа Римский Франциск отреагировал на конфликт США и Ирана.
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Папа Римский: Война приносит только смерть и разрушения

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