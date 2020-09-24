Паращий для Nikkei Asia Review: или украинская власть спасет "Мотор Сич", или предприятие прекратит существование (3 новости) «В деле о покупке китайскими инвесторами акций АО Мотор Сич Украина оказалась перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем…»

В деле о покупке китайскими инвесторами акций АО "Мотор Сич" Украина оказалась перед сложным выбором: спасти крупное предприятие, являющееся работодателем для 20 тысяч украинцев, и поддержать собственную обороноспособность, или поддаться на давление США и бросить предприятие на произвол, что приведет к его уничтожению.

Об этом в комментарии для одного из ведущих азиатских агентств деловых новостей Nikkei Asia Review заявил Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционного банка Concorde Capital в Киеве.

Из-за открытого по инициативе СБУ уголовного дела и отсутствия разрешения АМКУ на концентрацию китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Минюсту претензию с сообщением о начале инвестиционного спора с государством Украина. Они хотят взыскать $3,5 млрд. с Украины за поведение украинской власти, которое квалифицируют как экспроприацию инвестиций. В то же время, США как геополитический соперник Китая выражает неудовольствие фактом инвестиций бизнеса КНР в авиастроительное предприятие.

"Выбор не легкий, сказал аналитик, комментируя блокирование сделки по покупке акций АО "Мотор Сич" китайской Skyrizon. Либо украинское правительство спасает "Мотор Сич", но рискует рассердить американцев, либо бросит "Мотор Сич" на произвол судьбы под давлением США, и рано или поздно, компания просто прекратит свое существование".

Как отмечает Nikkei Asia Review, аналитик считает неприемлемым второй сценарий, учитывая потребность самой Украины в продукции "Мотор Сич" для поддержания собственной обороноспособности в условиях продолжающейся конфронтации с Россией, а также статус компании как работодателя примерно для 20 тысяч людей.

Издание напоминает, что, обновляя заявку на приобретение "Мотор Сич" в августе 2019 года, китайская сторона была готова передать государственному концерну "Укроборонпром" 25% акций предприятия. Но это предложение снова не получило поддержки со стороны регулирующих органов, и компания-акционер Skyrizon сообщила, что не может передать пакет акций "Укроборонпрому", поскольку он не выполнил свою часть сделки. "Новая заявка, представленная вместе с DCH, кажется, имеет более высокие шансы", считают аналитики Nikkei Asia Review.

"Поддержка (китайских инвесторов "Мотор Сич") со стороны DCH Group Ярославского происходит на фоне того, что "Мотор Сич" продолжает еле сводить концы с концами из-за потери продаж в Россию, которая традиционно являлась ее основным рынком", пишет Nikkei Asia Review. "Ярославский один из самых богатых людей страны, оказался более сообразительным, чем большинство его сверстников в том, что оставался в благосклонности властей даже после неоднократных драматических политических изменений", так характеризует издание Александра Ярославского, бизнесмена из топ-10 рейтинга издания Forbes Ukraine, который прославился участием в подготовке Украины к Евро-2012, а ныне создающего в родном Харькове украинскую Кремниевую Долину.

Мнение аналитиков Nikkei Asia Review о том, что украинская власть выберет вариант спасения, а не уничтожения "Мотор Сичи" поддерживают и другие эксперты. Алексей Кущ, киевский экономист