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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 16:25
· Франция · Поезд · Автобус
Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта

Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта (9 новостей)

«В городе закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы»

В среду, 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, в Париже будут закрыты все линии метро, почти не будут ходить пригородные поезда и автобусы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

Как отмечается, из поездов дальнего следования в этот день будут ходить, в среднем, лишь один из шести. Метро будет закрыто.

"Несмотря на призыв президента Эммануэля Макрона объявить "рождественское перемирие", серия протестов против пенсионной реформы продолжается во всей Франции. Профсоюзы отказались прекратить бессрочную забастовку железнодорожников и сотрудников парижской транспортной компании RATP. Из-за этого общественный транспорт в столице ходит с серьезными перебоями, а в выходные почти полностью прекращает работу", - говорится в сообщении.

Забастовка также привела к крупным потерям для владельцев магазинов и ресторанов. По данным Ассоциации малого и среднего бизнеса, из-за протестов они предприниматели теряют до 200 миллионов евро в день.

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"В парижских оперных театрах, сотрудники которых также протестуют против отмены их специального пенсионного режима, за три недели отменили несколько десятков выступлений. Экономические потери в государственном учреждении оценили в восемь миллионов евро", - резюмируется.

Как известно, французские профсоюзы устраивают протесты из-за пенсионной реформы, которая предусматривает пересмотр действующей системы, при которой представители отдельных профессий могут выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты за тяжелые условия труда.

Кроме того, недавно во Франции верховный комиссар по пенсиям Жан-Поль Делевое подал в отставку. Отставку комиссара связывают с невозможностью властей отменить пенсионную реформу, из-за которой во Франции начались массовые забастовки.

Обновлено в 16:12 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI. Из поездов дальнего следования в этот день…

Обновлено в 16:25 "25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, в столице будут закрыты все линии метро, почти не будут ходить пригородные поезда и автобусы. Из поездов дальнего следования в этот день будет ходить в среднем лишь один из шести", - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта»
Фото Париж на Рождество остался без метро и пригородного транспорта из-за забастовок
Фото Из-за забастовок Париж на Рождество остался без метро
Фото В Париже в Рождество люди остались без метро и пригородного транспорта
Фото В Париже на Рождество закрыли метро и отменили пригородный транспорт из-за забастовки
Фото Протесты в Париже: на Рождество люди остались без метро и пригородных поездов
Фото Массовые забастовки: На Рождество в Париже закрыты все линии метро
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.12.19, 13:42 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.12.19, 13:44 Сегодня, 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки против реформы пенсионной системы в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы.…
Униан Униан  ·  25.12.19, 14:35 В городе закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  25.12.19, 15:00 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда
Телеграф Телеграф  ·  25.12.19, 16:10 Профсоюзы продолжают протестовать против пенсионной реформы, в результате чего в Париже не работает метро.
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.19, 16:12 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходят пригородные поезда и автобусы. Об этом сообщает "Европейская правда" со…
Канал 112 Канал 112  ·  25.12.19, 16:25 В среду, 25 декабря, когда во Франции отмечают католическое Рождество, в Париже из-за забастовки будут закрыты все линии метро, почти не будут ходить пригородные поезда и автобусы. Об этом сообщает RFI.…
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