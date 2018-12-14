  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии
Политика
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 13:24
· Парламент · Трансляция · Законопроект
Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии

Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии (6 новостей)

«В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО»

Парламент Косова проголосовал за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию Парламент Косова проголосовал за создание национальной армии. Об этом сообщает косовская Gazeta Express, которая ведет трансляцию из парламента Косова. Всего в пятницу парламент во втором чтении голосует за три законопроекта, касающихся Сил безопасности Косова (KSF). Сначала депутаты приняли законопроект о министерстве обороны. Далее они проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косова и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова. За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против. Как сообщали "Комментарии", в Косово доставили американскую бронетехнику.

Обновлено в 13:18 Эти решения позволят превратить нынешние Силы безопасности Косово в полноценное войско, сообщает Reuters.

Обновлено в 13:24 В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии»
Фото У Косова появится полноценная армия
Фото Парламент Косово одобрил создание армии
Фото Парламент Косово принял законы о создании армии
Фото Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  14.12.18, 08:47 Парламент Косово в пятницу проведет голосование о создании собственной армии. Это решение может обострить и без того напряженные отношения с Сербией.
РБК Украина РБК Украина  ·  14.12.18, 12:56 Депутаты Ассамблеи Косово проголосовали во втором чтении за законопроект о создании армии Косово. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Gazeta Express.Сообщается, что поддержали законопроект все 107…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  14.12.18, 13:02 В пятницу 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание национальной армии. Об этом сообщает косовская Gazeta Express.Известно, что парламент во втором чтении голосует за три законопроекта о силах…
Газета День Газета День  ·  14.12.18, 13:18 Парламент Косово на очередной сессии принял законы о создании Армии Косово - Закон о Силы безопасности Косово, Закон о службе в Силах Безопасности Косово и Закон о Министерстве обороны. Эти решения позволят…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  14.12.18, 13:24 В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг

Реформаторы украинской политики пока не очень эффективны, - Мелинда Хэринг
Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии

Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии
Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться на пост

Вселенский патриарх просил глав УАПЦ и УПЦ КП не выдвигаться…
Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились бы, - Лукашенко назвал &quot;чепухой&quot; заявления о том, что РФ кормит Беларусь

Если бы Россия отвалила нам $100 млрд, то белорусы подавились…
Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко, Бойко, Порошенко - опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, за ней следуют Зеленский, Гриценко,…
Патриарх Кирилл пожаловался на Порошенко в ООН и ОБСЕ

Патриарх Кирилл пожаловался на Порошенко в ООН и ОБСЕ
Марчук: Военное положение можно было ввести по Украине на три дня

Марчук: Военное положение можно было ввести по Украине на три…
Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post

Зять Трампа может возглавить аппарат Белого дома - Huffington Post
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых

Теракт в Страсбурге: задержаны семь подозреваемых
Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России

Лукашенко: Беларусь никогда не войдет в состав России
Руководитель &quot;Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств&quot; не задекларировал недвижимость в Ялте и неверно указал свой доход - НАПК

Руководитель "Гендирекции по обслуживанию иностранных представительств" не задекларировал недвижимость в…
В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ

В Беларуси совместно с китайцами собрали первые серийные микроавтобусы МАЗ
Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии &quot;Наши&quot;

Филиндаш возглавит Киевскую региональную организацию партии "Наши"
Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия, - СБУ

Базы данных воинских подразделений во Львовской области могла похитить Россия,…
В Германии приняли закон о признании третьего пола

В Германии приняли закон о признании третьего пола
На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад ручной уборки, - КГГА

На улицах города работает 359 единиц спецтехники и 70 бригад…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.