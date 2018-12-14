Парламент Косово в пятницу будет голосовать за создание армии (6 новостей) «В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО»

Парламент Косова проголосовал за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию Парламент Косова проголосовал за создание национальной армии. Об этом сообщает косовская Gazeta Express, которая ведет трансляцию из парламента Косова. Всего в пятницу парламент во втором чтении голосует за три законопроекта, касающихся Сил безопасности Косова (KSF). Сначала депутаты приняли законопроект о министерстве обороны. Далее они проголосовали за законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косова и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5000 человек. Третий законопроект регулирует службу в вооруженных силах Косова. За создание армии проголосовали 107 депутатов 120-местного парламента. Ни один депутат не голосовал против. Как сообщали "Комментарии", в Косово доставили американскую бронетехнику.

Обновлено в 13:18 Эти решения позволят превратить нынешние Силы безопасности Косово в полноценное войско, сообщает Reuters.

Обновлено в 13:24 В пятницу, 14 декабря, парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.