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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 14:41
· Верховная Рада · Законопроект
Парламент окончательно ограничил депутатскую неприкосновенность

Парламент окончательно ограничил депутатскую неприкосновенность (15 новостей)

«Правки к закону рассматривали отдельно»

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

Изменения в Уголовный процессуальный кодекс

Так, запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного нардепом, другим органам досудебного расследования, кроме Национального антикоррупционного бюро Украины и центрального аппарата Государственного бюро расследований.

В УПК также определяются особенности порядка привлечения к уголовной ответственности, задержания, избрания меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении депутата ВР.

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В частности, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления нардепом, вносятся в Единый реестр досудебных расследований генеральным прокурором (лицом, исполняющим обязанности генпрокурора).

При этом ходатайства о разрешении на задержание, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, а также о применении других мер, в том числе негласных следственных (розыскных) действий, которые в соответствии с законом ограничивают права и свободы парламентария, рассмотрение которых отнесено к полномочиям следственного судьи, должны быть согласованы генпрокурором или исполняющим его обязанности.

Рассмотрение таких ходатайств, кроме применения негласных следственных (розыскных) действий, осуществляется следственным судьей, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования, а в уголовных процессах по преступлениям, отнесенным к подсудности Высшего антикоррупционного суда, - следственным судьей ВАКС. Такие ходатайства рассматриваются с обязательным участием нардепа. Следственный судья обязан заблаговременно сообщить депутата Рады о рассмотрении указанного ходатайства, кроме ходатайства о применении негласных следственных (розыскных) действий или обыска.

Если народный депутат без уважительной причины не явился на судебное заседание либо не сообщил о причинах своего отсутствия, такое ходатайство может рассматриваться без его участия.

Без разрешения следственного судьи, вынесенного на основании ходатайства, согласованного генпрокурором, разрешается задержание нардепа только в случае, если последнего застали во время совершения или непосредственно после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с применением насилия, или ставшего причиной гибели человека.

"Орган или должностные лица, которые задержали народного депутата, сообщили ему о подозрении или применили к нему меры пресечения, или совершили другие следственные действия (кроме обыска и негласных следственных (розыскных) действий), обязаны немедленно, но не позднее 24 часов с момента совершения таких действий, сообщить об этом председателю Верховной рады", - говорится в тексте документа.

При этом, если был задержан спикер Рады, право

Обновлено в 14:24 По мнению экспертов ЦПК, принятый закон лишь усилит депутатскую неприкосновенность.

Обновлено в 14:41 Сегодня, 18 декабря, во время заседания Верховной Рады нардепы во втором чтении проголосовали за законопроект об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парламент окончательно ограничил депутатскую неприкосновенность»
Фото Рада окончательно отменила неприкосновенность депутатов
Фото Рада окончательно отменила депутатскую неприкосновенность
Фото Рада привела в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов
Фото Снятие неприкосновенности с нардепов. Как голосовала Рада
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 10:07 За соответствующее решение проголосовал 291 нардеп
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 11:59 Правки к закону рассматривали отдельно.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 12:10 Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №2237 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений…
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.12.19, 12:15 Верховная Рада привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.
ForUm ForUm  ·  18.12.19, 12:40 Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности.За проект закона №2237 проголосовал 291 народный депутат.  Документ вступит в силу с 1 января 2020 года, сообщает УНИАН. Документ…
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ТСН ТСН  ·  18.12.19, 14:24 По мнению экспертов ЦПК, принятый закон лишь усилит депутатскую неприкосновенность.
Finance Finance  ·  18.12.19, 14:41 Сегодня, 18 декабря, во время заседания Верховной Рады нардепы во втором чтении проголосовали за законопроект об изменениях в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона №2237…
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