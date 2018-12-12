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Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому

Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому (3 новости)

«В среду, 12 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получил вотум доверия от парламента»

Во время голосования в Сейме Польши, правительство премьера Матеуша Моравецкого получило вотум доверия. "За" голосовали 231 депутат, "против" - 181, 2 депутата воздержались, сообщает РБК-Украины, ссылаясь на "Польское радио"

Премьер-министр Польши подал о вотуме доверия его правительству в среду утром. Матеуш Моравецкий пояснил, что речь идет о том, чтобы депутаты выразили поддержку для продолжения государственных реформ. Политик подчеркнул, что это важно также с точки зрения завтрашнего саммита Европейского Совета.

Премьер-министр, обращаясь с просьбой о доверии его правительству, опередил запланированные на пятницу дебаты относительно ранее поданной оппозиционной "Гражданской платформой" заявки на конструктивное голосование о недоверии правительству.

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Сейм предоставляет вотум доверия простым большинством голосов в присутствии по крайней мере половины депутатов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому»
Фото Премьер-министр Польши инициировал вотум доверия
Фото Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому
Фото Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Моравецкого
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  12.12.18, 21:39 В среду, 12 декабря, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий получил вотум доверия от парламента.
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