Парламент Польши выразил вотум доверия премьеру Моравецкому

Во время голосования в Сейме Польши, правительство премьера Матеуша Моравецкого получило вотум доверия. "За" голосовали 231 депутат, "против" - 181, 2 депутата воздержались, сообщает РБК-Украины, ссылаясь на "Польское радио"

Премьер-министр Польши подал о вотуме доверия его правительству в среду утром. Матеуш Моравецкий пояснил, что речь идет о том, чтобы депутаты выразили поддержку для продолжения государственных реформ. Политик подчеркнул, что это важно также с точки зрения завтрашнего саммита Европейского Совета.

Премьер-министр, обращаясь с просьбой о доверии его правительству, опередил запланированные на пятницу дебаты относительно ранее поданной оппозиционной "Гражданской платформой" заявки на конструктивное голосование о недоверии правительству.

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Сейм предоставляет вотум доверия простым большинством голосов в присутствии по крайней мере половины депутатов.