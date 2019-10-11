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Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине (5 новостей)

«Также бизнесменам придется сдать паспорта и сесть под домашний арест»

Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ, говорится в опубликованных в четверг судебных материалах. Как сообщает Интерфакс, в них отмечается, что первые признаки активности фигурантов дела в том, что касается финансирования предвыборных кампаний в США, появились в марте 2018 года. «Парнас и Фруман, которые до того момента, насколько известно, не принимали заметного участия в политических донорских мероприятиях, стали стремиться продвигать свои собственные финансовые интересы, а также — политические интересы по крайней мере одного украинского официального лица, с которым они работали. Отмечается, что своих целей бизнесмены собирались достигнуть, благодаря поддержке американских политиков, получавших от них финансирование. Для этого Парнас и Фруман придумали схемы, позволявшие им в обход законодательства, перечислять политикам на финансирование предвыборных кампаний больше денег, нежели разрешается по закону. Ради этого, в частности, они создали компанию Global Energy Producers (GEP), которая, по их словам, занималась импортом и экспортом СПГ. В документах не указывается, кто именно получал деньги от этих людей. К примеру, следователям стало известно о финансировании политика, который в 2018 году был членом конгресса США. В документах он обозначен лишь как «конгрессмен-1». Именно его Парнас и Фруман просили помочь, чтобы добиться отзыва посла США в Украине Мари Йованович. В итоге она действительно оставила свой пост, однако неясно, насколько на это повлияли два бизнесмена. «Парнас делал усилия, нацеленные на то, чтобы отозвать посла, как минимум частично, по просьбе одного или нескольких украинских официальных лиц», — отмечается в материалах обвинения. Помимо этого они финансировали предвыборные кампании, чтобы продвинуть собственные бизнес-интересы, причем действовали на этот раз не одни, а с участием дававшего им деньги гражданина РФ. В данном случае фигурантов расследования больше — это россиянин, который обозначен лишь как «иностранный гражданин-1». О нем известно лишь, что это бизнесмен, который не проживал постоянно в США. Все остальные фигуранты — граждане США. Это американец украинского происхождения Парнас, американец белорусского происхождения Фруман, гражданин США, родившийся в Украине, Андрей Кукушкин и, наконец, Дэвид Корреиа — американец, родившийся в США. Их общей задачей было заручиться поддержкой политиков для решения трудностей, связанных с бизнес-проектом: предприниматели собирались открыть фирму по продаже марихуаны. Они решили заняться этим бизнесом в штате Невада, где такой вид деятельности разрешен. Обсуждение

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  11.10.19, 09:36 Арестованные в США Лев Парнас и Игорь Фруман незаконно финансировали предвыборные кампании политиков в США, используя, в частности, деньги бизнесмена из РФ, говорится в опубликованных в четверг судебных…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  11.10.19, 10:33 Двое бизнесменов из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман, которые являются сотрудниками личного адвоката Президента США Дональда Трампа Руди Джулиани будут содержаться под стражей до тех пор, пока они не…
Фокус Фокус  ·  11.10.19, 11:38 В США были взяты под стражу бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые могли помогать адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани в вопросе Украины. Об этом сообщает Reuters. Суд постановил взять под…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.19, 14:01 Также бизнесменам придется сдать паспорта и сесть под домашний арест.
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