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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:40
· США · Инаугурация
Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп пригрозил заморозить всю помощь Украине

Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп пригрозил заморозить всю помощь Украине (13 новостей)

«Парнас общался с командой Зеленского исключительно по указаниям Джулиани»

Президент США Дональд Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи. Об этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, передает АР.

Парнас заверяет, что Трамп передал через него послание новой власти: либо Украина объявит о расследовании дела против его политического конкурента Джозефа Байдена, либо Вашингтон заморозит всю помощь Киеву и ни один высокопоставленный американский чиновник не приедет на инаугурацию.

На следующий день после того, как Парнас заявил, что доставил сообщение украинской власти, Госдеп США объявил, что вице-президент Майкл Пенс не будет присутствовать на инаугурации Зеленского. По словам Парнаса, это было сделано по приказу Трампа, чтобы показать серьезность ультиматума.

В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. 

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Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате.

Обновлено в 10:35 Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.

Обновлено в 10:40 Президент США Дональд Трамп был в курсе всех действий в Украине своего адвоката Руди Джулиани и его помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас находятся под следствием.

ФОТО К НОВОСТИ: «Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп пригрозил заморозить всю помощь Украине»
Фото Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп пригрозил заморозить всю помощь Украине
Фото Трамп пригрозил Зеленскому заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани
Фото "Трамп точно знал, что происходит". Парнас прокомментировал свои попытки давить на Украину
Фото Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине
Фото Трамп угрожал лишить Украину любой помощи – Парнас
Фото Трамп угрожал заморозить всю помощь Украине, - Парнас
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.20, 08:23 Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас рассказал MSNBC о поставленном в мае ультиматуме новому президенту Украины о том, что ни один высокопоставленный американский чиновник…
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Униан Униан  ·  16.01.20, 08:47 Трамп пригрозил заморозить всю помощь и не отправить на инаугурацию Зеленского ни одного высокопоставленного чиновника США.
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Главред Главред  ·  16.01.20, 09:15 Украинский скандал в США обрастает все новыми подробностями. В частности, вскрылись обстоятельства, которые подрывают ключевой аргумент защиты главы Белого дома Дональда Трампа о том, что не было никакой...
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.20, 10:35 Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.20, 10:40 Президент США Дональд Трамп был в курсе всех действий в Украине своего адвоката Руди Джулиани и его помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас находятся под следствием.
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