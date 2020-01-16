Парнас об ультиматуме Зеленскому: Трамп пригрозил заморозить всю помощь Украине (13 новостей) «Парнас общался с командой Зеленского исключительно по указаниям Джулиани»

Президент США Дональд Трамп еще перед инаугурацией пытался надавить на президента Владимира Зеленского, угрожая лишить Украину всей помощи. Об этом в интервью MSNBC рассказал Лев Парнас, партнер адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани, передает АР.

Парнас заверяет, что Трамп передал через него послание новой власти: либо Украина объявит о расследовании дела против его политического конкурента Джозефа Байдена, либо Вашингтон заморозит всю помощь Киеву и ни один высокопоставленный американский чиновник не приедет на инаугурацию.

На следующий день после того, как Парнас заявил, что доставил сообщение украинской власти, Госдеп США объявил, что вице-президент Майкл Пенс не будет присутствовать на инаугурации Зеленского. По словам Парнаса, это было сделано по приказу Трампа, чтобы показать серьезность ультиматума.

В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.

В США нашли мертвым актера из сериалов "Горец" и "Друзья":…

Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате.

Обновлено в 10:35 Близкий соратник личного адвоката президента Дональда Трампа Лев Парнас утверждает, что президент Трамп использовал ураган в США как предлог отменить визит в Польшу, однако на самом деле сделал это, чтобы надавить на президента Зеленского.

Обновлено в 10:40 Президент США Дональд Трамп был в курсе всех действий в Украине своего адвоката Руди Джулиани и его помощников Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые сейчас находятся под следствием.