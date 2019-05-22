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Партия мэров на базе "Видродження" будет иметь электоральный успех на выборах, - политолог

Партия мэров на базе "Видродження" будет иметь электоральный успех на выборах, - политолог (5 новостей)

«Эксперт призвал к усилению представительства региональных элит в Верховной раде»

Представительство региональных элит в Верховной Раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено, считает политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Политическая сила, в которую войдут мэры украинских городов и представители местного самоуправления, может пройти в парламент, написал в своем Facebook политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Партия мэров, основанная на базе "Відродження", имеет шансы на электоральный успех на парламентских выборах. Представительство региональных элит в Верховной Раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено. В 2012 году в Раду прошло окружение партийных лидеров, их персональные команды. В 2014 году это место заняли активисты, добробатовцы, "грантоеды", а представительство региональных элит пострадало, был заметный перекос в сторону киевлян. Теперь, когда началась реформа децентрализации, роль и амбиции региональных элит будут неизбежно расти", написал он.

Проект с участием популярных региональных лидеров и знаковых фигур на местах в списке партии будет иметь электоральный успех, считает политолог.

"Проект с участием популярных и авторитетных мэров, которые присоединяются к партии "Відродження", имеет все шансы преодолеть не только 3%, а и 5% барьер и быть представленным в парламенте. Здесь дело не только в успешном прохождении списка партии, но и в том, что в этом проекте будут представлены успешные депутаты-мажоритарщики, которые на протяжении каденции парламента работали со своими округами. Наверняка мы увидим их и в следующем созыве Верховной Рады", добавил Золотарев.

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По его мнению, ужа давно назрела потребность в партии, которая бы объединила в своем составе мэров городов и знаковых фигур местного самоуправления.

"Децентрализация дала новые полномочия, но появились и новые проблемы. Сама реформа не закончена, ее нужно завершить, и в этом как никто заинтересованы мэры городов, региональная элита. Этот проект некоторые эксперты уже называют партией мэров городов. Его появления ждали не один созыв. Но каждый раз или политики уговаривали мэров вступить в ту или иную политсилу, или мешали другие причины. Сегодня мэры не хотят ждать милости политиков из Киева, а готовы сами влиять на процесс и переносить тот полезный опыт управленческий, который есть, на масштабы страны", подытожил эксперт.

Мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес поведут на выборы в Верховную Раду свою политическую силу, но останутся на должностях, сообщил харьковский городской голова.

По данным собеседников издания LB.ua, новую политсилу могут создать на базе партии Труханова "Доверяй делам", а партийный список, скорее всего, возглавит харьковский мэр.

Городской голова Ужгорода Богдан Андриив заявил, что готов идти на парламентские выборы с политической силой, которую мэры Харькова и Одессы планируют создать, по его информации, на базе партии "Відродження".

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 12:12 Эксперт призвал к усилению представительства региональных элит в Верховной раде.
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 12:32 Представительство региональных элит в Верховной раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено. Такое мнение высказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев,…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 12:43 Представительство региональных элит в Верховной раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено. Такое мнение высказал политолог, руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев,…
Подробности Подробности  ·  22.05.19, 12:43 Представительство региональных элит в Верховной Раде с учетом процесса децентрализации неизбежно должно быть усилено
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