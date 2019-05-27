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Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама

Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама (4 новости)

«По словам руководителя штаба партии, это является задачей максимум»

Партия «Слуга народа» хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

О такой задаче рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Украинская правда.

«Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы», - сказал Корниенко.

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«Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности», - добавил он.

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Украинская правда Украинская правда  ·  27.05.19, 12:02 Партия "Слуга народа" хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов.
Телеграф Телеграф  ·  27.05.19, 12:33 Партия "Слуга народа" нацелена на получение однопартийного большинства в будущей Верховной Раде.
Униан Униан  ·  27.05.19, 13:00 По словам руководителя штаба партии, это является задачей максимум.
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