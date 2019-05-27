Партия "Слуга народа" хочет формировать коалицию сама

Партия «Слуга народа» хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

О такой задаче рассказал на пресс-конференции 27 мая руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Украинская правда.

«Мы планируем не обращаться за помощью ни к кому для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы», - сказал Корниенко.

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«Это наши планы, наши мечты... Но 1 января нас тоже многие обвиняли в излишней мечтательности», - добавил он.