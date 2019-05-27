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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 13:28
Партия "Слуга народа" обновила логотип

Партия "Слуга народа" обновила логотип (7 новостей и 1 видео)

«Партия Слуга народа обновила свою символику и логотип в частности»

Политическая партия "Слуга народа" решила изменить логотип. Об этом на пресс-конференции сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передают Українськi Новини. Новым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке. Силуэт выполнен в з

Обновлено в 13:12 На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек. "Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, каждый представитель власти - это слуга народа", - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления…

Обновлено в 13:28 "Каждый представитель власти - это слуга народа в первую очередь. Все еще в процессе совершенствования и скоро вы сможете увидеть в наших социальных сетях первые коммуникации", - сказал Федоров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Партия "Слуга народа" обновила логотип»
Фото "Слуга народа" решила изменить логотип
Фото Партия "Слуга народа" обновила логотип
Фото Велосипед и булава: представлен логотип партии «Слуга народа»
Фото У Зеленского показали логотип партии Слуга народа
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.05.19, 11:35 Партия "Слуга народа" обновила свою символику и логотип в частности.
РБК Украина РБК Украина  ·  27.05.19, 12:34 Перед досрочными выборами в Верховную раду партия "Слуга народа" обновила логотип. Об этом сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", на пресс-конференции в Киеве,…
Униан Униан  ·  27.05.19, 12:54 Логотип представляет собой стилизованное изображение человека с президентской булавой на велосипеде.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.05.19, 13:11 Перед достроковими виборами у Верховну раду партія "Слуга народу" оновила логотип
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  27.05.19, 13:12 Президент Украины Владимир Зеленский показал логотип своей партии "Слуга народа", которая должна принять участие в досрочных парламентских выборах 21 июля.На логотипе политической партии теперь кроме…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.05.19, 13:28 У президентской партии Слуга народа появился логотип. Изображение показали во время пресс-конференции 27 мая. На логотипе зеленого цвета изображен велосипедист в белой рубашке, галстуке и с булавой в…
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