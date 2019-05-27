Партия "Слуга народа" обновила логотип (7 новостей и 1 видео) «Партия Слуга народа обновила свою символику и логотип в частности»

Политическая партия "Слуга народа" решила изменить логотип. Об этом на пресс-конференции сказал руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передают Українськi Новини. Новым логотипом партии стал силуэт мужчины на велосипеде с булавой в поднятой вверх правой руке. Силуэт выполнен в з

Обновлено в 13:12 На логотипе политической партии теперь кроме человека на велосипеде, есть еще булава, которую держит человек. "Мы добавили еще один элемент в виде булавы, который продолжает ту линию, каждый представитель власти - это слуга народа", - сообщил Михаил Федоров, руководитель диджитал-направления…

Обновлено в 13:28 "Каждый представитель власти - это слуга народа в первую очередь. Все еще в процессе совершенствования и скоро вы сможете увидеть в наших социальных сетях первые коммуникации", - сказал Федоров.