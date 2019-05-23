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Партия Смешко "Сила и Честь" предлагает новую систему для формирования парламента

Партия Смешко "Сила и Честь" предлагает новую систему для формирования парламента (5 новостей)

«Политическая партия Игоря Смешко Сила и Честь выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными…»

Выборы в Верховную Раду по пропорциональной системе с открытыми региональными списками – первый шаг к реформированию политической системы Украины, заявили в партии "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко.Партия "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко выступает за проведение следующих парламентских выборов по пропорциональной системе с открытыми региональными списками. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

"Это не только наиболее справедливая по отношению к волеизъявлению народа Украины система, но и первый шаг к реформированию и обновлению существующей в стране коррумпированной, неофеодальной, автократической политической системы Украины", говорится в сообщении.

Отмечается, что конечной целью этой реформы должно стать создание двухпалатной Верховной Рады.

"Нижняя палата должна формироваться по пропорциональной системе с открытыми списками в количестве 200 народных депутатов, а верхняя по мажоритарной системе в количестве 50 сенаторов представителей отдельных областей Украины. На первом этапе реформы открытые региональные списки. Это законное право избирателя влиять на выбор того, кто именно будет представлять его в едином законодательном органе Украины", добавили в пресс-службе.

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По мнению партии, после возможного перехода на пропорциональную избирательную систему с закрытыми списками "депутаты фактически получат унизительное политическое рабство и блокировку любых законодательных новаций", а избиратели лишатся права влиять на своих избранников и контролировать их работу.

"У нас есть надежда, что президент Украины [Владимир Зеленский], получивший беспрецедентную поддержку избирателей, таки внесет в парламент, в первую очередь, законопроекты об импичменте президента, снятии неприкосновенности с президента, судей и депутатов и о процедуре отзыва народных депутатов", говорится в сообщении.

Также "Сила и честь" настаивает на принятии Верховной Радой VIII созыва закона о выборах в парламент по открытым спискам, закона об оппозиции, закона об импичменте президента и закона о снятии неприкосновенности с нардепов.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. По словам президента, юридическим основанием для роспуска нынешнего состава Рады является отсутствие с 2016 года коалиции.

Зеленский предложил председателю Верховной Рады Андрею Парубию созвать 22 мая внеочередное пленарное заседание парламента, чтобы внести в повестку сессии вопросы о принятии изменений в законы "О выборах народных депутатов Украины" и "О публичных закупках".

Президент предлагал отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в Раду до 3%.

На внеочередном заседании парламента 22 мая законопроекты Зеленского не включили в повестку сессии. Следующее заседание Рады состоится 28 мая.

23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.19, 21:17 Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками. Такую систему в партии "Сила и Честь"…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 21:20 Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.05.19, 21:20 Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе – пропорциональной с открытыми региональными списками.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.05.19, 21:27 Политическая партия Игоря Смешко "Сила и Честь" выступает за проведение парламентских выборов по новой системе пропорциональной с открытыми региональными списками. Об этом говорится в заявлении партии.…
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