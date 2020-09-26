Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов (7 новостей) «В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов»

Политическая партия "За будущее" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране. В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов. При этом, партия существует лишь несколько месяцев – учредительный съезд политсилы состоялся в конце мая 2020 года.

В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц станут определяющими. В частности, это будут первые выборы в территориальных общинах.

"Все 29 лет независимости у нас в стране такое видение, что парламент – это выше, чем областной совет, городской совет, чем депутаты общин или сельские депутаты. Наше видение – что наоборот. И мы говорим о том, что должна заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах... Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также советы территориальных общин по всей стране", – заверил лидер партии "За будущее" Игорь Палица.

Обновлено в 15:21 Агентство отмечает, что при этом партия существует лишь несколько месяцев, учредительный съезд состоялся в конце мая этого года.

Обновлено в 15:24 Политическая партия "За майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране.