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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:24
· Выборы
Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов

Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов (7 новостей)

«В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов»

Политическая партия "За будущее" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране. В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов. При этом, партия существует лишь несколько месяцев – учредительный съезд политсилы состоялся в конце мая 2020 года.

В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц станут определяющими. В частности, это будут первые выборы в территориальных общинах.

"Все 29 лет независимости у нас в стране такое видение, что парламент – это выше, чем областной совет, городской совет, чем депутаты общин или сельские депутаты. Наше видение – что наоборот. И мы говорим о том, что должна заработать, наконец, децентрализованная система. Мы завершим децентрализацию, потому что власть должна быть на местах... Мы сформировали списки во все областные и городские советы, а также советы территориальных общин по всей стране", – заверил лидер партии "За будущее" Игорь Палица.

Обновлено в 15:21 Агентство отмечает, что при этом партия существует лишь несколько месяцев, учредительный съезд состоялся в конце мая этого года.

Обновлено в 15:24 Политическая партия "За майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране.

ФОТО К НОВОСТИ: «Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов»
Фото Партия "За майбутнє" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов
Фото Партия "ЗА БУДУЩЕЕ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов
Фото Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" выдвинула почти 30 тысяч кандидатов
Фото Партия "За майбутнє" выдвинула на местные выборы почти 30 тысяч кандидатов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.09.20, 14:01 Политическая партия "За майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране. В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов.…
Униан Униан  ·  26.09.20, 14:33 В партии считают, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, которые должны состояться через месяц, станут определяющими.
Обозреватель Обозреватель  ·  26.09.20, 14:55 В общем от партии баллотируются в органы местного самоуправления 27 749 кандидатов
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 15:21 В политической силе отметили, что децентрализация позволяет по-настоящему менять ситуацию в стране на местах, поэтому местные выборы, в том числе первые выборы в территориальных общинах, станут определяющими.Политическая…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.09.20, 15:24 Политическая партия "За майбутнє" выдвинула на текущих местных выборах кандидатов в советы всех уровней по всей стране.
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