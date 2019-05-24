Партию БПП намерены переименовать в "Европейскую солидарность", – источник

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность 31 мая проведет съезд, на котором будет изменено название и определены кандидаты в народные депутаты. Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко сказал во время форума общественной организации Солидарное дело общин, сообщает Украинская правда.

"Мы должны объединить все демократические силы. Мы должны всех из демократического лагеря пригласить объединиться, потому что другой сценарий будет, что люди, которые будут голосовать за демократов, но они не пройдут, эти голоса пойдут нашим оппонентам", - сказал Порошенко, добавив, что надо устранить "любые препятствия для этого объединения".

Для этого, по мнению Порошенко, необходимо обновить партию.

"Обновленная партия с новым названием, обновленная партия с обновленным руководством, обновленная партия с огромным представительством общественности, волонтеров и добровольцев", - заявил Порошенко.

БПП является самой непопулярной партией в стране, – опрос

После поражения на прошедших недавно президентских выборах Порошенко объявил, что не уходит из политики и собирается бороться за пост президента на следующих выборах, а до того пойдет на выборы в Раду с "обновленной" партией.

Депутат от БПП Нина Южанина заявила, что переформатированная партия Порошенко, с которой он пойдет на осенние парламентские выборы, будет правого толка.

Обновлено в 17:20 Изменить название партии предложили общественные активисты во время Форума ГО "Солидарное Дело Общин".

Обновлено в 17:22 Новое название партии - «Европейская солидарность»